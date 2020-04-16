Суд избрал меру пресечения Татьяне Чорновол: детали

Печерский суд Киева избрал Татьяне Чорновол меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Экс-депутата подозревают в причастности к гибели одного из работников офиса Партии регионов.

Такое решение следственный судья Печерского райсуда Сергей Вовк принял, удовлетворив таким образом ходатайство следствия.

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Мне все равно, какое решение вы примете. Потому что я здесь не жертва, я здесь победитель... Это дело не против "майдановцев", а против всех, у кого есть чувство национального достоинства,

– заявила Чорновол во время выступления в суде.

Она вновь подчеркнула, что не отрицает факта поджога офиса "Партии регионов" во время Евромайдана в 2014 году, но не видит связи между поджогом и смертью сотрудника офиса.

Накануне первого заседания суда все члены фракции партии "Европейская солидарность" заявили, что готовы взять Чорновол на поруки.

Заметим, что адвокат Чорновол объявила отвод следственному судье Сергею Вовку, но суд не удовлетворил эту просьбу.

Кто такой Сергей Вовк и что известно о скандальных делах судьи – читайте в материале 24 канала.

В чем подозревают Татьяну Чорновол?По данным ГБР, 18 февраля 2014 года в то время журналистка и активистка Татьяна Чорновол вроде руководила действиями группы людей и непосредственно участвовала в поджоге офиса Партии регионов. Тогда в результате пожара погиб работник 1948 года рождения, который находился в здании.



Глава МВД Арсен Аваков раскритиковал производства против Чорновол и назвал это дело местью от "адвоката Януковича" Бабикова. Сама Чорновол считает, что это политическое преследование "за Майдан".