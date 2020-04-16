Суд обрав запобіжний захід Тетяні Чорновол: деталі

Печерський суд Києва обрав Тетяні Чорновол запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Ексдепутатку підозрюють у причетності до загибелі одного з працівників офісу Партії регіонів.

Таке рішення слідчий суддя Печерського райсуду Сергій Вовк ухвалив, задовольнивши таким чином клопотання слідства.

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Мені все одно, яке рішення ви приймете. Тому що я тут не жертва, я тут переможець... Це справа не проти "майданівців", а проти всіх, у кого є почуття національної гідності,

– заявила Чорновол під час виступу в суді.

Вона знову наголосила, що не заперечує факту підпалу офісу "Партії регіонів" під час Євромайдану в 2014 році, але не бачить зв'язку між підпалом і смертю співробітника офісу.

Напередодні першого засідання суду всі члени фракції партії "Європейська солідарність" заявили, що готові взяти Чорновол на поруки.

Зауважимо, що адвокат Чорновол оголосила відвід слідчому судді Сергію Вовку, але суд не задовольнив це прохання.

Хто такий Сергій Вовк та що відомо про скандальні справи судді – читайте у матеріалі 24 каналу.

У чому підозрюють Тетяну Чорновол?За даними ДБР, 18 лютого 2014 року на той час журналістка та активістка Тетяна Чорновол начебто керувала діями групи людей та безпосередньо брала участь у підпалі офісу Партії регіонів. Тоді унаслідок пожежі загинув працівник 1948 року народження, який перебував у будівлі.



Глава МВС Арсен Аваков розкритикував провадження проти Чорновол і назвав цю справу помстою від "адвоката Януковича" Бабікова. Сама Чорновол вважає, що це політичне переслідування "за Майдан".