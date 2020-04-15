Повністю вільна, – Чорновол про обрання їй запобіжного заходу
Колишня народна депутатка Тетяна Чорновол, якій оголошено підозру в умисному вбивстві, за підсумками суду про обрання запобіжного заходу залишилася "повністю вільною".
Такий результат Чорновол назвала "маленькою тактичною перемогою", про це ексдепутатка написала на своїй фейсбук-сторінці.
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"Хороша новина – зараз маємо маленьку тактичну перемогу – я з такою статтею, де "вишка", не лише не в тюрмі, а повністю вільна, якщо не вважати на особливі умови карантину", – наголосила вона.
Заначимо, захист Чорновол оголосив відвід слідчому судді Сергію Вовку під час обрання їй запобіжного заходу у Печерському районному суді Києва. Для вирішення питання в засіданні оголосили перерву на невизначений час.
ДБР підозрює Чорновол у нібито причетності до загибелі одного з працівників офісу Партії регіонів 18 лютого 2014 року. Сама Чорновол називає цю справу переслідуванням майданівців.
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Перед засіданням суду всі члени фракції партії "Європейська солідарність" заявили, що готові взяти Чорновол на поруки.
У чому підозрюють Тетяну Чорновол
- За даними ДБР, 18 лютого 2014 року на той час журналістка та активістка Чорновол начебто керувала діями групи людей та безпосередньо брала участь у підпалі офісу Партії регіонів. Унаслідок пожежі загинув працівник 1948 року народження, який перебував у будівлі.
- Тож тепер Чорновол загрожує від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.
- Глава МВС Арсен Аваков розкритикував провадження проти Чорновол і назвав цю справу помстою від "адвоката Януковича" Бабікова.
- Чорновол вважає, що це політичне переслідування "за Майдан".
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