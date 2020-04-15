Повністю вільна, – Чорновол про обрання їй запобіжного заходу

Колишня народна депутатка Тетяна Чорновол, якій оголошено підозру в умисному вбивстві, за підсумками суду про обрання запобіжного заходу залишилася "повністю вільною".

Такий результат Чорновол назвала "маленькою тактичною перемогою", про це ексдепутатка написала на своїй фейсбук-сторінці.

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"Хороша новина – зараз маємо маленьку тактичну перемогу – я з такою статтею, де "вишка", не лише не в тюрмі, а повністю вільна, якщо не вважати на особливі умови карантину", – наголосила вона.

Заначимо, захист Чорновол оголосив відвід слідчому судді Сергію Вовку під час обрання їй запобіжного заходу у Печерському районному суді Києва. Для вирішення питання в засіданні оголосили перерву на невизначений час.

ДБР підозрює Чорновол у нібито причетності до загибелі одного з працівників офісу Партії регіонів 18 лютого 2014 року. Сама Чорновол називає цю справу переслідуванням майданівців.

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Перед засіданням суду всі члени фракції партії "Європейська солідарність" заявили, що готові взяти Чорновол на поруки.

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