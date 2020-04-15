Полностью свободна, – Чорновол об избрании ей меры пресечения
Бывшая народный депутат Татьяна Чорновол, которой объявлено подозрение в умышленном убийстве, по итогам суда об избрании меры пресечения осталась "полностью свободной".
Такой результат Чорновол назвала "маленькой тактической победой", об этом экс-депутат написала на своей фейсбук-странице.
"Хорошая новость – сейчас имеем маленькую тактическую победу - я с такой статьей, где "вышка", не только не в тюрьме, а полностью свободна, если не считать особые условия карантина", – подчеркнула она.
Новость дополняется...
ГБР подозревает Чорновол в якобы причастности к гибели одного из работников офиса Партии регионов 18 февраля 2014 года. Сама Чорновол называет это дело преследованием майдановцев.
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Перед заседанием суда все члены фракции партии "Европейская солидарность" заявили, что готовы взять Чорновол на поруки.
В чем подозревают Татьяну Чорновол
- По данным ГБР, 18 февраля 2014 года на то время журналистка и активистка Чорновол якобы руководила действиями группы людей и непосредственно участвовала в поджоге офиса Партии регионов. В результате пожара погиб работник 1948 года рождения, который находился в здании.
- Поэтому теперь Чорновол грозит от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.
- Глава МВД Арсен Аваков раскритиковал производства против Чорновол и назвал это дело местью от "адвоката Януковича" Бабикова.
- Чорновол считает, что это политическое преследование "за Майдан".
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