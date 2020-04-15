Полностью свободна, – Чорновол об избрании ей меры пресечения

Бывшая народный депутат Татьяна Чорновол, которой объявлено подозрение в умышленном убийстве, по итогам суда об избрании меры пресечения осталась "полностью свободной".

Такой результат Чорновол назвала "маленькой тактической победой", об этом экс-депутат написала на своей фейсбук-странице.

"Хорошая новость – сейчас имеем маленькую тактическую победу - я с такой статьей, где "вышка", не только не в тюрьме, а полностью свободна, если не считать особые условия карантина", – подчеркнула она.

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ГБР подозревает Чорновол в якобы причастности к гибели одного из работников офиса Партии регионов 18 февраля 2014 года. Сама Чорновол называет это дело преследованием майдановцев.

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Перед заседанием суда все члены фракции партии "Европейская солидарность" заявили, что готовы взять Чорновол на поруки.

В чем подозревают Татьяну Чорновол