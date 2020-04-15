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      Полностью свободна, – Чорновол об избрании ей меры пресечения

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      Суд избрал меру пресечения Татьяне Чорновол / 5.ua

      Бывшая народный депутат Татьяна Чорновол, которой объявлено подозрение в умышленном убийстве, по итогам суда об избрании меры пресечения осталась "полностью свободной".

      Такой результат Чорновол назвала "маленькой тактической победой", об этом экс-депутат написала на своей фейсбук-странице.

      "Хорошая новость – сейчас имеем маленькую тактическую победу - я с такой статьей, где "вышка", не только не в тюрьме, а полностью свободна, если не считать особые условия карантина", – подчеркнула она.

      Новость дополняется...

      ГБР подозревает Чорновол в якобы причастности к гибели одного из работников офиса Партии регионов 18 февраля 2014 года. Сама Чорновол называет это дело преследованием майдановцев.

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      Перед заседанием суда все члены фракции партии "Европейская солидарность" заявили, что готовы взять Чорновол на поруки.

      В чем подозревают Татьяну Чорновол

      • По данным ГБР, 18 февраля 2014 года на то время журналистка и активистка Чорновол якобы руководила действиями группы людей и непосредственно участвовала в поджоге офиса Партии регионов. В результате пожара погиб работник 1948 года рождения, который находился в здании.
      • Поэтому теперь Чорновол грозит от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.
      • Глава МВД Арсен Аваков раскритиковал производства против Чорновол и назвал это дело местью от "адвоката Януковича" Бабикова.
      • Чорновол считает, что это политическое преследование "за Майдан".
      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Расследования Криминальные новости Татьяна Черновол Партия регионов Революция достоинства Печерский суд Киева Арест
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