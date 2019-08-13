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      Суд обязал НАБУ открыть дело против директора ГБР Трубы

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      Суд обязал НАБУ открыть дело относительно бездействия директора ГБР
      Суд обязал НАБУ открыть дело относительно бездействия директора ГБР / day.kyiv.ua

      Соломенский райсуд Киева обязал НАБУ открыть уголовное дело против директора ГБР Романа Трубы. Такое решение было принято после рассмотрения дела о бездействии Государственного бюро расследований и его руководителя.

      Заявитель отметил, что несмотря на ранее принятое решение суда, директор ГБР не открыл дела по его заявлению, отмечается в определении суда.

       Интересно: Суд обязал ГБР открыть дело против Андрея Парубия

      После этого он обратился в Национальное антикоррупционное бюро, но его руководитель Артем Сытник тоже отказался вносить показания в Единый реестр досудебных расследований.

      Поэтому заявитель попросил суд обязать НАБУ открыть дело относительно бездействия директора ГБР. Суд поддержал заявителя в хвалил положительное для него решение.

      КАКИЕ ЕЩЕ ДЕЛА РАССЛЕДУЕТ НАБУ:

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      Теги: Новости Украины Новости политики Государственное бюро расследований Роман Труба Артем Сытник НАБУ
      Источник: 24 канал
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