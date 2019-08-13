Суд обязал НАБУ открыть дело против директора ГБР Трубы

Соломенский райсуд Киева обязал НАБУ открыть уголовное дело против директора ГБР Романа Трубы. Такое решение было принято после рассмотрения дела о бездействии Государственного бюро расследований и его руководителя.

Заявитель отметил, что несмотря на ранее принятое решение суда, директор ГБР не открыл дела по его заявлению, отмечается в определении суда.

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После этого он обратился в Национальное антикоррупционное бюро, но его руководитель Артем Сытник тоже отказался вносить показания в Единый реестр досудебных расследований.

Поэтому заявитель попросил суд обязать НАБУ открыть дело относительно бездействия директора ГБР. Суд поддержал заявителя в хвалил положительное для него решение.

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