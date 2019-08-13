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      Суд зобов'язав НАБУ відкрити справу проти директора ДБР Труби

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      Суд зобов'язав НАБУ відкрити справу щодо бездіяльності директора ДБР
      Суд зобов'язав НАБУ відкрити справу щодо бездіяльності директора ДБР / day.kyiv.ua

      Солом'янський райсуд Києва зобов'язав НАБУ відкрити кримінальну справу проти директора ДБР Романа Труби. Таке рішення було ухвалене після розгляду справи про бездіяльність Державного бюро розслідувань та його керівника.

      Заявник зазначив, що попри раніше ухвалене рішення суду, директор ДБР не відкрив справи за його заявою, зазначається в ухвалі суду.

      Цікаво: Суд зобов'язав ДБР відкрити справу проти Андрія Парубія

      Після цього він звернувся до Національного антикорупційного бюро, але його керівник Артем Ситник теж відмовився вносити свідчення до єдиного реєстру досудових розслідувань.

      Відтак заявник попросив суд зобов'язати НАБУ відкрити справу щодо бездіяльності директора ДБР. Суд підтримав заявника у хвалив позитивне для нього рішення.

      які ще справи розслідує набу:
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      Теги: Новини України Новини політики НАБУ Державне бюро розслідувань Артем Ситник Роман Труба
      Джерело: 24 канал
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