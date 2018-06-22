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Суд определил дальнейшую судьбу Савченко

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Шевченковский суд отказался отменить арест Савченко
Шевченковский суд отказался отменить арест Савченко / 5 канал

Шевченковский райсуд Киева отказался менять меру пресечения для народной избранницы Надежды Савченко. Таким образом, политик будет оставаться под стражей как минимум до 13 июля.

Ранее 24 канал сообщал, что 22 марта Верховная Рада сняла депутатскую неприкосновенность с Надежды Савченко, а также дала разрешение на ее задержание и арест. 23 марта суд избрал Надежды Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 59 дней.

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Впоследствии политик подала апелляцию на такое решение, однако Апелляционный суд Киева все же оставил подозреваемую в подготовке теракта под стражей.

Кроме того, адвокаты Савченко ходатайствовали, чтобы ей изменили меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест или взятие на поруки. Защитники парламентария без мандата настаивали на том, что, находясь под арестом, она не может должным образом выполнять свои обязанности народного депутата.

Также они заявили об отсутствии состава преступления и неверной квалификации действий Савченко. К слову, согласно стороне обвинения, профильный комитет Верховной Рады согласовал арест Савченко как народного депутата, поскольку это допускается в отдельных случаях. В то же время прокуроры добавили, что обвинения, выдвинутые бывшей летчице, не предусматривают другой меры пресечения, кроме как содержания под стражей.

Однако 22 июня Шевченковский суд отказался удовлетворить и постановил расследовать заявление стороны защиты нардепа о принудительном взятии у нее крови без решения суда.

Напомним, 4 июня Служба безопасности Украины обнародовала результаты допроса на "детекторе лжи" народного депутата Украины Надежды Савченко, согласно которым политик обсуждала планы насильственного свержения конституционного строя и разработала четкий план теракта в правительственном квартале в Киеве.

Теги: Новости Украины Новости политики Новости Киева Судьи Надежда Савченко Задержание Савченко
Источник: 24 канал
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