Суд отклонил иск активистов против Порошенко

Верховный суд Украины отказал в открытии производства по иску активистов против президента Петра Порошенко о назначении аудитором Национального антикоррупционного бюро Павла Жебривского.

Об этом сообщает общественная организация "Центр противодействия коррупции" со ссылкой на решение суда.



24 канал сообщал, что 27 июня "Центр противодействия коррупции", Transparency International Украина и "Автомайдан" подали в суд на Порошенко из-за нарушения закона и назначении на должность аудитора НАБУ Жебривского. Все из-за отсутствия у Жебривского опыта работы в правоохранительных или судебных органах за границей или в международных организациях, чего требует закон.



Представители общественных организаций отметили, что Верховный суд Украины даже не захотел рассматривать дело и сразу принял, что активисты не имеют права обращаться в суд, чтобы оспаривать Указ президента.

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Так, активисты планируют обжаловать это решение суда, поскольку считают, что основания для отказа являются незаконными.



Также известно, что суд сослался на то, что дело не может рассматриваться в административном суде, и вопреки части 6 статьи 170 Кодекса не указали, в какой именно суд в таком случае следует обращаться.

Отказ в открытии производства является грубым нарушением и украинского, и международного законодательства и может свидетельствовать о политической ангажированности судей. "Центр противодействия коррупции" обжалует это решение сначала в Большой палате Верховного суда, а при необходимости и в Европейском суде по правам человека,

– заявил юрист ГПК Виталий Цокур.

Он добавил, что это свидетельствует об отсутствии справедливого суда, что является весьма символичным в деле по иску к президенту, поскольку одним из главных своих достижений глава государства называет судебную реформу.