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Телеканал новин 24 Новини Новини України

Суд відхилив позов активістів проти Порошенка

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Верховний суд України відхилив позов активістів проти Порошенка
Верховний суд України відхилив позов активістів проти Порошенка / Фото з вільних мереж

Верховний суд України відмовив у відкритті провадження за позовом активістів проти президента Петра Порошенка щодо призначення аудитором Національного антикорупційного бюро Павла Жебрівського.

Про це повідомляє громадська організація "Центр протидії корупції" з посиланням на ухвалу суду.

24 канал повідомляв, що 27 червня "Центр протидії корупції", Transparency International Україна та "Автомайдан" подали до суду на Порошенка через порушення закону та призначення на посаду аудитора НАБУ Жебрівського. Усе через відсутність у Жебрівського досвіду роботи в правоохоронних чи судових органах за кордоном або в міжнародних організаціях, чого вимагає закон.

Представники громадських організацій зазначили, що Верховний суд України навіть не захотів розглядати справу та відразу ухвалив, що активісти не мають права звертатися до суду, щоб оскаржувати Указ президента.

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Так, активісти планують оскаржувати це рішення суду, оскільки вважають, що підстави для відмови є незаконними.

Також відомо, що суд послався на те, що справа не може розглядатися в адміністративному суді, та всупереч частині 6 статті 170 Кодексу не вказав, до якого саме суду в такому разі слід звертатися.

Відмова у відкритті провадження є грубим порушенням і українського, і міжнародного законодавства та може свідчити про політичну заангажованість суддів. "Центр протидії корупції" оскаржуватиме це рішення спочатку до Великої палати Верховного суду, а за потреби і в Європейському суді з прав людини,
– заявив юрист ЦПК Віталій Цокур.

Він додав, що це свідчить про відсутність справедливого суду, що є досить символічним у справі за позовом до президента, оскільки одним із головних своїх досягнень глава держави називає судову реформу.

Теги: Новини політики Новини України Верховний суд України Петро Порошенко Павло Жебрівський НАБУ
Джерело: 24 канал
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