Суд отпустил еще одного фигуранта дела "Роттердам+" под залог

Советника гендиректора "ДТЭК Востокэнерго" Бориса Лисового суд согласился выпустить под залог в 10 миллионов гривен. Лисового НАБУ и САП подозревают в причастности к схеме, которая нанесла государству ущерб от формулы "Роттердам+" почти на 19 миллиардов гривен.

8 августа Лисовому заочно вручили подозрение, ибо находился за пределами Украины. Однако издание "Слово и Дело" утверждает, что советник гендиректора "ДТЭК Востокэнерго" приходил в НАБУ лично, и именно там ему это подозрение вручили.

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В любом случае, по словам прокурора САП Виталия Пономаренко, 14 августа суд постановил выпустить Бориса Лисового под залог в 10 миллионов гривен без ношения электронного браслета. Прокуроры требовали содержания под стражей или разрешения выйти под залог в 50 миллионов гривен.

Ранее, 12 августа, суд отпустил под залог в 1,92 миллиона гривен заместителя начальника управления энергорынка НКРЕКП Тараса Ревенко. А 9 августа суд отправил за решетку другого подозреваемого (Владимира Евдокимова) с возможностью внесения залога в размере 1,9 миллиона гривен.

В целом по делу "Роттердам+" подозревают экс-главу НКРЕКП Дмитрия Вовка, экс-члена Нацкомиссии Владимира Евдокимова, начальника управления энергорынка НКРЕКП Владимира Бутовского и представителей группы компаний ДТЭК Ивана Гелюха и Богдана Лисового.

"Роттердам+" – что это?

Это введенная с 2016 года методика формирования цены на уголь, предназначенный для производства электроэнергии и ТЭС. Эту методику ввели, потому что почти все шахты Донбасса с антрацитовым углем (на котором и работают большинство ТЭС Украины) оказались на неподконтрольной Украине территории.



Чтобы обеспечить энергетическую независимость Украины от оккупированных территорий, решили покупать топливо на международной бирже в Нидерландах. Туда доставляют уголь из Африки и Америки. Однако ежемесячно формула собирает избыточный миллиард гривен. Так, реальная переплата за первые 2,5 года действия формулы "Роттердам+" составила почти 35 миллиардов гривен.

В чем суть преступления с "Роттердам+"?

Следствие выявило, что представители группы частных теплогенерирующих компаний в 2015 году начали давить на руководство НКРЕКП, чтобы оно включило в тариф на электроэнергию расходы, которых в действительности не было. Говорится о расходах на доставку угля в Украину из портов Европы.

В марте 2016 года НКРЕКП ввела "Роттердам+", предусмотрев несуществующие расходы в формуле, по которой рассчитался тариф. Как следствие, возросла стоимость всей электроэнергии на рынке и товаров, производство которых с электричеством связано.

Также следствие считает, что потребителям электроэнергии в течение 2016 и 2017 годов нанесен ущерб на 18,87 миллиарда гривен, из которых 14,3 миллиарда получили частные компании, которые и инициировали введение формулы "Роттердам+".