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      Суд в очередной раз перенес рассмотрение иска Януковича к Луценко

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      Суд перенес рассмотрение иска Януковича
      Суд перенес рассмотрение иска Януковича / Фото из открытых источников

      Суд перенес на 17 января рассмотрение иска Януковича к Луценко о защите чести, достоинства и деловой репутации.

      Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

      22 ноября Печерский районный суд Киева перенес рассмотрение иска президента-беглеца Виктора Януковича к генеральному прокурору Юрию Луценко на 17 января 2019 года.

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      Судья Вита Бортническая приняла такое решение из-за отсутствия одного из представителей Луценко, который параллельно занят в другом процессе.

      Адвокат Януковича Ольга Просянюк отметила, что суд уже второй раз переносит подготовительное заседание на несколько месяцев. Хотя в других процессах, в частности в деле о госизмене Януковича, суды не всегда учитывают отсутствие кого-то из защитников.

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      Поводом для подачи иска Януковичем стало то, что Луценко на Генеральной ассамблее ООН 23 мая 2018 года заявил о присвоении президентом-беглецом и сообщниками более 40 миллиардов долларов США и о возвращении в госбюджет Украины 1,5 миллиарда долларов США.

      Это было сделано умышленно и с осознанием, что распространяемая информация является вполне недостоверной. Эта информация была также продублирована на официальном сайте ГПУ и в Facebook,
      – отметила адвокат Просянюк.

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      Что касается самой защитницы Януковича, то она не впервые принимает участие в резонансных процессах. До этого подзащитными Просянюка были: сын Виктора Януковича – Александр, обвиненный в государственной измене депутат Александр Онищенко и Андрей Клюев, который подозревается в разгоне участников евромайдан.

      Теги: Новости политики Новости Украины ГПУ Коррупция Юрий Луценко Виктор Янукович
      Источник: 24 Канал
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