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      Незаконное обогащение Луценко: появилась реакция генпрокурора

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      Генеральный прокурор Юрий Луценко
      Генеральный прокурор Юрий Луценко / news.liga.net

      Генеральный прокурор Юрий Луценко прокомментировал информацию о возможном его незаконном обогащении. Он заверил, что нет проблем с декларацией о своих доходах.

      Об этом он рассказал в прямом эфире телеканала "Прямой".

      Читайте также: Луценко объяснил, почему решил подать в отставку с должности генпрокурора

      По словам Луценко, информация о незаконном обогащении генерального прокурора появилась из-за расследования ГПУ против предприятий одного из крупных олигархов.

      Этой "дохлой кошке" (информации – 24) уже несколько месяцев. Как только я заверил о готовности арестовать предприятие одного из самых известных олигархов Украины, сразу появились попытки заявить о моих незаконных доходах. Этой информации уже два месяца, но она появилась только сейчас, чтобы отправить меня в отставку,
      – подчеркнул Луценко.

      Генпрокурор подчеркнул, что все свои доходы честно указывает в декларации.

      "Моя декларация большая, ведь я имею большую зарплату, и мне ее хватает: 30% из нее я трачу на жизнь, 30% – на отдых, 30% – на помощь АТО. Никаких левых доходов у меня нет. За время после тюрьмы у меня не увеличилось ни домов, ни автомобилей, ни других вещей. Каким я пришел в прокуратуру, таким и выйду. Мой сын тоже", – ответил Луценко.

      Напомним, 6 ноября генпрокурор Юрий Луценко решил подать в отставку после смерти активистки Екатерины Гандзюк, мотивируя это тем, что "не хочет держаться за кресло". На следующий день генпрокурор Украины подал президенту Петру Порошенко заявление об отставке с занимаемой должности, однако тот вернул заявление генпрокурора, мотивируя это тем, что Юрий Луценко получил вотум доверия в парламенте. После этого глава ГПУ заявил, что "будет работать максимально" со всеми делами касательно нападений на активистов.

      Итоги работы Луценко на посту Генпрокурора: смотрите видео

       

      Теги: Новости Украины Новости политики ГПУ Коррупция е-декларирование Деньги Юрий Луценко
      Источник: 24 канал
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