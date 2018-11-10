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      Незаконне збагачення Луценка: з'явилася реакція генпрокурора

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      Генеральний прокурор Юрій Луценко
      Генеральний прокурор Юрій Луценко / news.liga.net

      Генеральний прокурор Юрій Луценко прокоментував інформацію щодо можливого його незаконного збагачення. Він запевнив, що немає проблем з декларацією про власні доходи.

      Про це він розповів у прямому ефірі телеканалу "Прямий".

      Читайте також: Луценко пояснив, чому вирішив подати у відставку з посади генпрокурора

      За словами Луценка, інформація про незаконне збагачення генерального прокурора з’явилась через розслідування ГПУ проти підприємств одного з крупних олігархів. 

      Цій "дохлій кішці" (інформації – 24) вже декілька місяців. Як тільки я запевнив про готовність заарештувати підприємство одного з найвідоміших олігархів України, одразу з’явились спроби заявити про мої незаконні доходи. Цій інформації вже два місяці, але вона з’явилася лише зараз, щоб відправити мене у відставку,
      – наголосив Луценко.

      Генпрокурор підкреслив, що всі свої доходи чесно вказує в декларації.

      "Моя декларація велика, адже я маю велику зарплату і мені її вистачає: 30% з неї я витрачаю на життя, 30% – на відпочинок, 30% – на допомогу АТО. Ніяких лівих доходів у мене немає. За час після в'язниці у мене не збільшилося ні будинків, ні автомобілів, ні інших речей. Яким я прийшов в прокуратуру, таким і вийду. Мій син теж", – відповів Луценко.

      Нагадаємо, 6 листопада генпрокурор Юрій Луценко вирішив подати у відставку після смерті активістки Катерини Гандзюк, мотивуючи це тим, що "не хоче триматись за крісло". Наступного дня генпрокурор подав президентові Петру Порошенку заяву про відставку із займаної посади, однак той 9 листопада повернув заяву генпрокурора, мотивуючи це тим, що Юрій Луценко отримав вотум довіри в парламенті. Після цього очільник ГПУ заявив, що "працюватиме максимально" зі всіма справами щодо нападів на активістів.

      Підсумки роботи Луценка на посаді Генпрокурора: дивіться відео

       

      Теги: Новини України Новини політики Юрій Луценко Гроші е-декларування Корупція ГПУ
      Джерело: 24 канал
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