Луценко пояснив, чому подав у відставку

Юрій Луценко переконує, що написав заяву про відставку з посади генпрокурора, оскільки після смерті активістки Катерини Гандзюк у суспільстві було певне збурення.

Таку заяву очільник ГПУ зробив у ефірі телеканалу "Прямий".

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"Чому я подав у відставку? Не тому, що вважаю себе в чомусь винним, хоча, звичайно, я – не безгрішний. Просто я бачив, що у парламенті йшлося не про розслідування. Крикунам було байдуже, чи когось затримали, чи є якісь версії, чи когось допитують. А їх цікавила влада! Це не громадські активісти, а це депутати. Це лідери партій, які маскуються під громадських активістів для досягнення влади", – зауважив він.

За словами генпрокурора, загалом ця ситуація не є проблемою, проте, каже він, зараз в Україні спостерігається специфічна ситуація.

Я особисто вважаю, що ми програли інформаційну війну Москві. Чому? Бо я бачу результат. Бо на кухнях, на вулицях, в громадському транспорті – у війні все частіше є винним не Путін, а Порошенко. І це нав’язується суспільству. І з цими гаслами політики йдуть на вибори, бо сьогодні винен не Янукович, який пограбував Україну та розв’язав війну, а Луценко, який повернув у казну 1,5 мільярда доларів, вкрадених у народу. Бо сьогодні є винними не п’ять конкретних вбивць Каті Гандзюк, а правоохоронна система, яка старається захистити тисячі людей. Так сталося, що ми програємо цю війну через те, що "п’ята колона" хоче владу,

– додав посадовець.

Як пояснює Луценко, таким чином, він мав у парламенті продемонструвати, що для нього мовиться не про владу, оскільки "за неї не чіпляється, до неї не просився".

"Я подаю у відставку – призначте Мустафу Найєма. Може, він краще буде працювати. Нема заперечень. Парламент поставив це питання на голосування. За мою відставку проголосували 38 депутатів. Президент, який отримав мою заяву, на підставі цього відхилив моє клопотання. Сказати, що це мені приносить радість чи горе – не знаю. Напевно, це просто продовжує мою відповідальність", – зазначив генпрокурор.

Крім того, Луценко висловився щодо подальшого перебування на посаді очільника ГПУ.

"Дивіться, генерального прокурора можна зняти двома способами. Якщо він пише заяву на президента, президент вносить в парламент, а парламент підтримує 226 голосами. Другий варіант – коли парламент збирає 150 голосів, виносить це питання на порядок денний. Я ж залишався на своїй посаді вже більше ніж 2,5 року: кожен день і майже всі ночі. Але у цій ситуації я вважаю, що вчинив так, як учить нас європейська практика. В разі гострого суспільного збурення відповідальний за ту чи іншу ділянку роботи пропонує відправити себе у відставку. Якщо у нашому випадку президент і парламент на це погоджується – так і буде", – переконує він.

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Також Луценко запевнив, що є готовим продовжувати роботу на посаді генпрокурора, навіть попри хвилю образ, недовіри, звинувачень.

"Єдине, про що я хотів би попросити, – щоб мене не звинувачували так, як це робила в останній час невеличка частина парламенту. Говорити, що кров Гандзюк лежить на Луценкові, з моєї точки зору, є ницим і неприйнятним для будь-якого", – констатував Луценко.

Нагадаємо, 6 листопада генпрокурор Юрій Луценко вирішив подати у відставку після смерті активістки Катерини Гандзюк, мотивуючи це тим, що "не хоче триматись за крісло". Після цього на прохання першого віце-спікера Ірини Геращенко питання про можливість відставки Луценка з посади генерального прокурора поставили на рейтингове голосування. "За" проголосували 38 нардепів, 116 – "проти".



7 листопада генеральний прокурор подав президентові Петру Порошенку заяву про відставку із займаної посади, однак той, за словами Луценка, негативно її сприйняв, але обіцяв, що розгляне. 9 листопада український гарант повернув заяву генпрокурора, мотивуючи це тим, що Юрій Луценко отримав вотум довіри в парламенті. Після цього очільник ГПУ заявив, що "працюватиме максимально" зі всіма справами щодо нападів на активістів.



Підсумки роботи Луценка на посаді Генпрокурора: дивіться відео