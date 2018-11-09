Відставка Луценка: як відреагував Порошенко

Генппрокурор Юрій Луценко заявивив, що президент України Петро Порошенко негативно сприйняв його заяву про відставку, водночас, пообіцяв, що її розгляне.

Про це він повідомив в ефірі телеканалу "1+1".

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"Я з президентом мав гостру розмову, він не сприйняв мого кроку. Він дізнався про все за 5 хвилин до мого заходу у Верховну Раду. Тим не менше, я сказав, що це моє принципове рішення", – повідомив Луценко.

За його словами, заява про звільнення вже лежить на столі у Порошенка. Президент її розгляне, щойно повернеться зі своєї робочої поїздки з-за кордону.

Луценко також додав, що "готовий до відставки".

Нагадаємо, 6 листопада під час виступу в Раді, коментуючи створення тимчасової слідчої комісії щодо розслідування смерті херсонської активістки Катерини Гандзюк, Луценко заявив, що подасть у відставку.

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