Отставка Луценко: как отреагировал Порошенко

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что президент Украины Петр Порошенко негативно воспринял его заявление об отставке, в то же время, пообещал, что его рассмотрит.

Об этом он сообщил в эфире телеканала "1+1".

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"Я с президентом имел острый разговор, он не воспринял мой шаг. Он узнал обо всем за 5 минут до моего захода в Верховную Раду. Тем не менее, я сказал, что это мое принципиальное решение", – сообщил Луценко.

По его словам, заявление об увольнении уже лежит на столе у Порошенко. Президент его рассмотрит, как только вернется из рабочей поездки из-за границы.

Луценко также добавил, что "готов к отставке".

Напомним, 6 ноября во время выступления в Раде, комментируя создание временной следственной комиссии по расследованию смерти херсонской активистки Екатерины Гандзюк, Луценко заявил, что подаст в отставку.

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