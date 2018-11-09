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      Луценко і всі-всі-всі: кого з депутатів та чиновників роками не відпускали у відставку

      88 Читать новость на русском
      Юрій Луценко
      Юрій Луценко / informator.news

      6 листопада генеральний прокурор Юрій Луценко заявив про те, що йде з посади. Навіть, коли топ-посадовець хоче піти у відставку, в Україні зробити це не так і просто.

      Про це у своєму відеоблозі "Політична кухня" розповіла Крістіна Бердинських.

      Читайте також: Відставка Луценка: як відреагував Порошенко

      Журналістка нагадала, що 23 травня 2017 року міністр аграрної політики та продовольства Тарас Кутовий відправив до Верховної Ради заяву про відставку з проханням її розглянути. Це було півтора роки тому, але Кутового не звільняють. Він вже ні на роботу не ходить, ні на засідання уряду, але на сайті Кабміну його фотографія і посада є досі. Міністр інформаційної політики Юрій Стець передав заяву про звільнення спікеру парламенту Андрію Парубію теж понад рік тому – 31 травня 2017. Проте Стець досі ходить на роботу й працює в уряді. 

      У попередньому уряді, який очолював Арсеній Яценюк, найбільше страждав міністр охорони здоров’я Олександр Квіташвілі. Він то писав заяву про звільнення, то відкликав її. Парламент 4 рази провалював голосування за його відставку. Квіташвілі нарешті пішов, тільки після зміни уряду.

      Відео повного випуску "Політичної кухні" за 9 листопада 2018

      Та ж ситуація з народними депутатами. У липні 2017 року позафракційний депутат В’ячеслав Константиновський заявив, що достроково складає мандат. Він опублікував заяву, яку теж відправив у парламент. Константиновський досі депутат, хоча у Раду він вже не ходить.

      З останнього – депутат фракції "Самопоміч" Андрій Журжій. Він подав заяву про дострокове припинення депутатських повноважень у липні 2018 року. У вересні регламентний комітет розглянув заяву депутата і затвердив подання про дострокове припинення його повноважень, але сесійна зала поки що не проголосувала за це рішення.

      Звісно, Юрій Луценко знає про цю українську політичну практику. Тому, якщо він щиро хоче піти у відставку, а не грає на публіку, йому б не завадило звернутися ще раз до депутатів, наполягаючи на своєму рішенні й роз’яснити його важливість для збереження репутації правоохоронних органів, парламенту і влади,
      – наголосила Бердинських. 

      Теги: Юрій Луценко Новини України Новини політики ГПУ Верховна Рада Відеоблоги
      Джерело: 24 канал
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