21:09
9 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ЮРІЙ ЛУЦЕНКО КАТЕРИНА ГАНДЗЮК ВИБОРИ У США
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Путінський загін покарав Трампа. Чорний день в календарі
      Вєсті Кремля
      21:52, 8 листопада
      Вєсті.UA. Модняча Луценко. Злиття Бойка з Рабіновичем
      Вєсті.UA
      20:04, сьогодні
      Прибуткова справа: як псевдоактивісти нещадно заробляють на українцях
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Перші модельні агентства
      Згадати все
      23:10, 6 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ЮРІЙ ЛУЦЕНКО КАТЕРИНА ГАНДЗЮК ВИБОРИ У США

      Нецензурна лайка Луценка: народні депутати прокоментували висловлювання генпрокурора

      577 Читать новость на русском

      Тиждень добігає кінця, а заяву генерального прокурора про звільнення ніхто не підписав. Ось тоді маємо ще один аргумент для президента задовільнити бажання Юрія Луценка піти у відставку.

      6 листопада генпрокурор Юрій Луценко назвав народного депутата Єгора Соболєва "нєдорослью". І вжив ще кілька образливих і нецензурних слів на його адресу. Вони спровокували хвилю обурення в парламенті.

      Читайте також: Юрій Луценко й Арсен Аваков, ідіть у відставку разом, – Соболєв

      А сьогодні  його дружина Ірина Луценко не захотіла відповідати на запитання і штовхнула журналістку 24 каналу, яка, до речі, вагітна, та втікла з кулуарів.

      Сам ж Єгор Соболєв, якому була адресована нецензурна лайка, назвав цю ситуацію катастрофою.

      Генпрокурор приходить в парламент, коли обговорюються напади на людей і починає ображати народних депутатів,
      – наголосив нардеп від "Самопомочі" Єгор Соболєв.

      Микола Княжицький від "Народного фронту" сказав, що це була не лайка, а певною мірою аргоїзм.

      Він дуже часто так висловлюється в своїй компанії, між друзями і на роботі це також допускає. Це вже як його лексикон,
      – наголосив позафракційний народний депутат Сергій Тарута.

      Депутатка від "Опозиційного блоку" Тетяна Бахтеєва зазначила, соромно, що це бачили міжнародні партнери України.

      Варто зазначити, що у вівторок, 6 листопада, Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що подасть заяву про відставку. Про це він сказав під час виступу в Раді, коментуючи створення тимчасової слідчої комісії щодо розслідування смерті херсонської активістки Катерини Гандзюк. Проте Президент України Петро Порошенко повернув генпрокурору Юрію Луценку його заяву про відставку.

      Відео про те, які помилки зробив Луценко на посаді генпрокурора:

       
      Автор: Тетяна Шевченко
      Теги: Юрій Луценко Новини України Ірина Луценко Верховна Рада
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Тоні "Бомбардувальник" Белью: що варто знати про суперника Усика
      сьогодні , 20:21 Тоні "Бомбардувальник" Белью: що варто знати про суперника Усика
      Ігор Саджениця
      Розмитнення євроблях: що змінює новий закон
      сьогодні , 08:15 Розмитнення євроблях: що змінює новий закон
      Яніна Ткачук
      Тест-драйв нового BMW Х5: вперше в Україні
      5 листопада , 16:00 Тест-драйв нового BMW Х5: вперше в Україні
      Політична реклама в Україні: парламентські вибори-2012 – сповзання до диктатури та опір опозиції
      сьогодні , 19:05 Політична реклама в Україні: парламентські вибори-2012 – сповзання до диктатури та опір опозиції
      Олександра Кравчук
      Останні штрихи: за кілька днів до "виборів" на Донбасі масово затримують місцевих бойовиків
      сьогодні , 19:00 Останні штрихи: за кілька днів до "виборів" на Донбасі масово затримують місцевих бойовиків
      Олексій Чибісов
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук