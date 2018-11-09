Нецензурна лайка Луценка: народні депутати прокоментували висловлювання генпрокурора

Тиждень добігає кінця, а заяву генерального прокурора про звільнення ніхто не підписав. Ось тоді маємо ще один аргумент для президента задовільнити бажання Юрія Луценка піти у відставку.

6 листопада генпрокурор Юрій Луценко назвав народного депутата Єгора Соболєва "нєдорослью". І вжив ще кілька образливих і нецензурних слів на його адресу. Вони спровокували хвилю обурення в парламенті.

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А сьогодні його дружина Ірина Луценко не захотіла відповідати на запитання і штовхнула журналістку 24 каналу, яка, до речі, вагітна, та втікла з кулуарів.

Сам ж Єгор Соболєв, якому була адресована нецензурна лайка, назвав цю ситуацію катастрофою.

Генпрокурор приходить в парламент, коли обговорюються напади на людей і починає ображати народних депутатів,

– наголосив нардеп від "Самопомочі" Єгор Соболєв.

Микола Княжицький від "Народного фронту" сказав, що це була не лайка, а певною мірою аргоїзм.

Він дуже часто так висловлюється в своїй компанії, між друзями і на роботі це також допускає. Це вже як його лексикон,

– наголосив позафракційний народний депутат Сергій Тарута.

Депутатка від "Опозиційного блоку" Тетяна Бахтеєва зазначила, соромно, що це бачили міжнародні партнери України.

Варто зазначити, що у вівторок, 6 листопада, Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що подасть заяву про відставку. Про це він сказав під час виступу в Раді, коментуючи створення тимчасової слідчої комісії щодо розслідування смерті херсонської активістки Катерини Гандзюк. Проте Президент України Петро Порошенко повернув генпрокурору Юрію Луценку його заяву про відставку.

Відео про те, які помилки зробив Луценко на посаді генпрокурора: