Нецензурная брань Луценко: народные депутаты прокомментировали высказывания генпрокурора

Неделя подходит к концу, а заявление генерального прокурора об увольнении никто не подписал. Вот тогда имеем еще один аргумент для президента удовлетворить желание Юрия Луценко уйти в отставку.

6 ноября генпрокурор Юрий Луценко назвал народного депутата Егора Соболева "недорослью". И употребил еще несколько оскорбительных и нецензурных слов в его адрес. Они спровоцировали волну возмущения в парламенте.

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А сегодня его жена Ирина Луценко не захотела отвечать на вопросы и толкнула журналистку 24 канала, которая, кстати, беременна, и убежала из кулуаров.

Сам же Егор Соболев, которому была адресована нецензурная брань, назвал эту ситуацию катастрофой.

Генпрокурор приходит в парламент, когда обсуждаются нападения на людей, и начинает оскорблять народных депутатов,

– отметил нардеп от "Самопомочи" Егор Соболев.

Николай Княжицкий от "Народного фронта" сказал, что это была не брань, а в определенной степени аргоизм.

Он очень часто так высказывается в своей компании, между друзьями и на работе это также допускает. Это уже как его лексикон,

– отметил внефракционный народный депутат Сергей Тарута.

Депутат от "Оппозиционного блока" Татьяна Бахтеева отметила: стыдно, что это видели международные партнеры Украины.

Стоит отметить, что во вторник, 6 ноября, Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что подаст заявление об отставке. Об этом он сказал во время выступления в Раде, комментируя создание временной следственной комиссии по расследованию смерти херсонской активистки Екатерины Гандзюк. Однако Президент Украины Петр Порошенко вернул генпрокурору Юрию Луценко его заявление об отставке.

Видео о том, какие ошибки сделал Луценко на посту генпрокурора: