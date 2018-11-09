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      Нецензурная брань Луценко: народные депутаты прокомментировали высказывания генпрокурора

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      Неделя подходит к концу, а заявление генерального прокурора об увольнении никто не подписал. Вот тогда имеем еще один аргумент для президента удовлетворить желание Юрия Луценко уйти в отставку.

      6 ноября генпрокурор Юрий Луценко назвал народного депутата Егора Соболева "недорослью". И употребил еще несколько оскорбительных и нецензурных слов в его адрес. Они спровоцировали волну возмущения в парламенте.

      Читайте также: Юрий Луценко и Арсен Аваков, идите в отставку вместе, – Соболев

      А сегодня его жена Ирина Луценко не захотела отвечать на вопросы и толкнула журналистку 24 канала, которая, кстати, беременна, и убежала из кулуаров.

      Сам же Егор Соболев, которому была адресована нецензурная брань, назвал эту ситуацию катастрофой.

      Генпрокурор приходит в парламент, когда обсуждаются нападения на людей, и начинает оскорблять народных депутатов,
      – отметил нардеп от "Самопомочи" Егор Соболев.

      Николай Княжицкий от "Народного фронта" сказал, что это была не брань, а в определенной степени аргоизм.

      Он очень часто так высказывается в своей компании, между друзьями и на работе это также допускает. Это уже как его лексикон,
      – отметил внефракционный народный депутат Сергей Тарута.

      Депутат от "Оппозиционного блока" Татьяна Бахтеева отметила: стыдно, что это видели международные партнеры Украины.

      Стоит отметить, что во вторник, 6 ноября, Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что подаст заявление об отставке. Об этом он сказал во время выступления в Раде, комментируя создание временной следственной комиссии по расследованию смерти херсонской активистки Екатерины Гандзюк. Однако Президент Украины Петр Порошенко вернул генпрокурору Юрию Луценко его заявление об отставке.

      Видео о том, какие ошибки сделал Луценко на посту генпрокурора:

       
      Автор: Татьяна Шевченко
      Теги: Юрий Луценко Новости Украины Ирина Луценко Верховная Рада
      Источник: 24 канал
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