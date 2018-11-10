Луценко пояснил, почему решил подать в отставку с должности генпрокурора

Юрий Луценко утверждает, что написал заявление об отставке с должности генпрокурора, поскольку после смерти активистки Екатерины Гандзюк в обществе было определенное возмущение.

Такое заявление глава ГПУ сделал в эфире телеканала "Прямой".

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"Почему я подал в отставку? Не потому, что считаю себя в чем-то виновным, хотя, конечно, я не безгрешен. Просто я видел, что в парламенте речь шла не о расследовании. Крикунам было безразлично, кого задержали, есть ли какие-то версии или кого допрашивают. а их интересовала власть! Это не общественные активисты, а это депутаты. Это лидеры партий, которые маскируются под гражданских активистов для достижения власти", – отметил он.

По словам генпрокурора, в целом эта ситуация не является проблемой, однако, говорит он, сейчас в Украине наблюдается специфическая ситуация.

Лично я считаю, что мы проиграли информационную войну Москве. Почему? Я вижу результат. Потому что на кухнях, на улицах, в общественном транспорте – в войне все чаще виноват не Путин, а Порошенко. И это навязывается обществу. И с этими лозунгами политики идут на выборы, потому что сегодня виноват не Янукович, который ограбил Украины и развязал войну, а Луценко, который вернул в казну 1,5 миллиарда долларов, украденных у народа. Потому что сегодня виновны не пять конкретных убийц Кати Гандзюк, а правоохранительная система, которая старается защитить тысячи людей. Так случилось, что мы проиграем эту войну из-за того, что "пятая колонна" хочет власть,

– добавил чиновник.

Как объясняет Луценко, таким образом, он должен был в парламенте продемонстрировать, что для него речь идет не о власти, поскольку "ее не цепляется, к ней не просился".

"Я подаю в отставку – назначьте Мустафу Найема. Может, он лучше будет работать. Нету возражений. Парламент поставил этот вопрос на голосование. За мою отставку проголосовали 38 депутатов. Президент, получивший мое заявление, на основании этого отклонил мое ходатайство. Сказать, что мне приносит радость или горе – не знаю. Наверное, это просто продолжает мою ответственность", – отметил генпрокурор.

Кроме того, Луценко высказался относительно дальнейшего пребывания на посту главы ГПУ.

"Смотрите, генерального прокурора можно снять двумя способами. Если он пишет заявление на президента, президент вносит в парламент, а парламент поддерживает 226 голосами. Второй вариант – когда парламент собирает 150 голосов, выносит этот вопрос на повестку дня. Я оставался на своем посту уже более 2,5 года: каждый день и почти все ночи. Но в этой ситуации я считаю, что поступил так, как учит нас европейская практика. в случае острого общественного возмущения ответственный за тот или иной участок работы предлагает отправить себя в отставку. Если в нашем случае президент и парламент на это соглашается – так и будет", – убеждает он.

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Также Луценко заверил, что является готовым продолжать работу на посту генпрокурора, даже несмотря на волну оскорблений, недоверия, обвинений.

"Единственное, о чем я хотел бы попросить, – чтобы меня не обвиняли так, как это делала в последнее время небольшая часть парламента. Говорить, что кровь Гандзюк лежит на Луценко, с моей точки зрения, низменно и неприемлемо для любого" , – констатировал Луценко.

Напомним, 6 ноября генпрокурор Юрий Луценко решил подать в отставку после смерти активистки Екатерины Гандзюк, мотивируя это тем, что "не хочет держаться за кресло". После этого по просьбе первого вице-спикера Ирины Геращенко вопрос о возможности отставки Луценко с должности генерального прокурора поставили на рейтинговое голосование. "За" проголосовали 38 нардепов, 116 – "против".



7 ноября генеральный прокурор подал президенту Петру Порошенко заявление об отставке с занимаемой должности, однако тот, по словам Луценко, негативно ее воспринял, но обещал, что рассмотрит. 9 ноября украинский гарант вернул заявление генпрокурора, мотивируя это тем, что Юрий Луценко получил вотум доверия в парламенте. После этого глава ГПУ заявил, что "будет работать максимально" со всеми делами по нападениям на активистов.

Итоги работы Луценко на посту Генпрокурора: смотрите видео