Суд вкотре переніс розгляд позову Януковича до Луценка
Суд переніс на 17 січня розгляд позову Януковича до Луценка про захист честі, гідності та ділової репутації.
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".
22 листопада Печерський районний суд Києва переніс розгляд позову президента-втікача Віктора Януковича до генерального прокурора Юрія Луценка на 17 січня 2019 року.
Читайте також: Розгляд справи Януковича відклали через його госпіталізацію: відома дата
Суддя Віта Бортницька ухвалила таке рішення через відсутність одного з представників Луценка, який паралельно зайнятий в іншому процесі.
Адвокат Януковича Ольга Просянюк зазначила, що суд вже вдруге переносить підготовче засідання на декілька місяців. Хоча в інших процесах, зокрема у справі про держзраду Януковича, суди не завжди враховують відсутність когось з захисників.
Читайте також: Незаконне збагачення Луценка: з'явилася реакція генпрокурора
Приводом для подання позову Януковичем стало те, що Луценко на Генеральній асамблеї ООН 23 травня 2018 року заявив про привласнення президентом-втікачем та спільниками понад 40 мільярдів доларів США і про повернення до держбюджету України 1,5 мільярда доларів США.
Це було зроблено умисно та з усвідомленням, що поширювана інформація є цілком недостовірною. Ця інформація була також продубльована на офіційному сайті ГПУ і у Facebook,
– зазначила адвокат Просянюк.
Читайте також: Що скаже Янукович в своєму заключному слові: озвучено два варіанти
Що стосується самої захисниці Януковича, то вона не вперше приймає участь у резонансних процесах. До цього підзахисними Просянюк були: син Віктора Януковича – Олександр, звинувачений у державній зраді депутат Олександр Онищенко та Андрій Клюєв, який підозрюється у розгоні учасників Євромайдану.