Об этом официально заявил госсекретарь США Марко Рубио в эфире Fox News.

Что сказал Рубио об ударах по судам?

По словам чиновника, американская сторона зафиксировала серию подобных инцидентов в морской зоне за последние месяцы.

"В течение последних нескольких месяцев суда, связанные с США, неоднократно становились мишенями – вероятно, непреднамеренно, но все же – со стороны Украины", – заявил госсекретарь США.

В Вашингтоне отмечают, что подобные инциденты нельзя оставлять без должного внимания и реакции. "Мы не можем допустить, чтобы такое происходило. Эту проблему нужно решить", – подчеркнул Рубио.

Кстати, госсекретарь США также призвал Украину и Россию договориться о взаимном прекращении атак на объекты энергетической инфраструктуры. По его словам, такой шаг помог бы обеспечить безопасность гражданского населения и одновременно снизить уровень напряженности.

Что же касается ударов по судам, то ранее этот вопрос уже поднимался в США. По сообщениям Financial Times, вице-президент США Джей Ди Венс призвал президента Украины воздержаться от атак на суда вблизи порта Новороссийска.

В Белом доме выразили обеспокоенность тем, что атаки на танкеры с казахстанской нефтью могут создавать нестабильность на мировых рынках. Кроме того, такие атаки, по данным издания, наносят финансовый ущерб американским компаниям.