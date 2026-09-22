Про це офіційно оголосив держсекретар США Марко Рубіо в етері Fox News.

Що сказав Рубіо про удари по суднах?

За словами посадовця, американська сторона зафіксувала серію подібних епізодів у морехідній зоні за останні місяці.

"Протягом останніх кількох місяців судна, пов'язані зі США, неодноразово ставали мішенями – ймовірно, не навмисно, але все ж таки – з боку України", – заявив держсекретар США.

У Вашингтоні наголошують, що подібні інциденти не можна залишати без належної уваги та реакції. "Ми не можемо допустити, щоб таке відбувалося. Цю проблему потрібно вирішити", – підкреслив Рубіо.

До речі, держсекретар США також закликав Україну та Росію домовитися про взаємне припинення атак на об'єкти енергетичної інфраструктури. За його словами, такий крок допоміг би убезпечити цивільних людей і водночас знизити рівень напруженості.

Що ж стосується ударів по суднах, то раніше це питання вже порушувалося у США. За повідомленнями Financial Times, віцепрезидент США Джей Ді Венс закликав президента України утриматися від атак на судна поблизу порту Новоросійська.

У Білому домі висловили занепокоєння через те, що удари по танкерах із казахстанською нафтою можуть створювати нестабільність на світових ринках. Крім того, такі атаки, за даними видання, завдають фінансових збитків американським компаніям.