Аннексия Донбасса продолжается с марта 2015 года, когда Россия установила на оккупированных территориях рублевую зону. Об этом заявил спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович в эфире одного из украинских телеканалов.

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Арестович напомнил, что теперь оккупанты развивают "тему с российскими паспортами". Таким образом они решают для себя ряд проблем. Спикер упомянул о голосовании по спискам Единой России на выборах в Госдуму в сентябре.

От чего будет зависеть судьба переговоров по Донбассу

Арестович отметил, что продолжаются несколько интересных процессов. Первым он назвал предстоящую встречу президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина. По словам спикера, эта встреча многое решит.

Вторым Арестович отметил возможную встречу президента Владимира Зеленского и Путина.

Третий процесс, по мнению чиновника, замена канцлера Ангелы Меркель во главе Германии, что должно произойти в сентябре 2021 года.

Кроме этого, Арестович упомянул о выборах в Госдуму и отводе российских войск от границ, ведь учения "Запад 2021" запланированы именно на сентябрь.

То есть, 1 октября станет понятно, куда идем дальше с мирным процессом, тогда переформатируется ситуация в Европе, станет понятно, что с Северным потоком, какова ситуация в четырехугольнике ЕС – США – Россия – Украина,

– подытожил спикер.

Отметим, ранее Арестович говорил, что не стоит ждать прогресса по Донбассу, пока с Россией не справляется Запад. Россия продолжает настаивать на "внутренне украинском конфликте". Сейчас даже мировые лидеры ЕС и США не могут изменить такую позицию государства-агрессора.

Обратите внимание! Прошлое заседание ТКГ состоялось 19 мая. Во время него стороны подтвердили гарантии безопасности для открытия контрольных пунктов въезда – выезда на Донбассе, а украинская сторона предложила согласовать план разминирования. Однако конкретные меры должны обсуждать позже.



При этом Россия в ТКГ уже обвинила Украину в "блокировании всех вопросов". Такое заявление агрессор сделал, потому что Киев не хочет договариваться с боевиками на Донбассе.