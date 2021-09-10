В суде зачитали обвинение Гладковскому-младшему

Сина колишнього першого заступника секретаря Ради з національної безпеки та оборони Ігоря Гладковського обвинувачують в одержанні хабаря. Гроші він взяв за вплив через свого батька на генерального директора "Укрспецекспорту".

Журналист Олег Новиков напомнил, что дело Гладковского-младшего слушают в Соломенском районном суде Киева. Обвинение подозреваемому прокурор зачитал 10 сентября.

Ранее У ВАКС забрали дело Гладковского-младшего

Обвинение Гладковскому-младшему

Игоря Гладковского – сына бывшего первого заместителя секретаря СНБО Игоря Гладковского – обвиняют в получении взятки в размере 950 тысяч гривен.

Деньги он взял из-за влияния через своего отца на генерального директора "Укрспецэкспорта". Это было нужно, чтобы компания предоставила беспроцентную возвратную финансовую помощь в сумме 7 миллионов гривен Житомирскому бронетанковому заводу.

А завод соответственно эти деньги должен был перечислить фирме "Оптимумспецдеталь", которую контролировали Виталий Жуков и Андрей Рогоза.

Напомним, ранее апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда передала дело в Соломенский суд, так как считает, что оно неподсудно ВАКС. Обвинение Гладковскому-младшему слушает единолично судья Екатерина Застрожникова.

Дело Жукова: известно

Самого Жукова, которого обвиняли в предоставлении взятки Гладковскому-младшему, освободили от уголовной ответственности. Основанием стало истечение сроков давности по делу.

Однако его все же будут судить – за организацию уклонения от уплаты налогов.

Текст сообщения Олега Новикова:

Гладковскому-младшему зачитали обвинение

Сына бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игоря обвиняют в получении неправомерной выгоды в 950 тысяч гривен за влияние через своего отца на генерального директора "Укрспецэкспорта". Влияние было с целью предоставления "Укрспецэкспорту" беспроцентного возвратной финансовой помощи в сумме 7 миллионов гривен Житомирскому бронетанковому заводу. В свою очередь завод эти деньги должен был перечислить фирме "Оптимумспецдеталь", которую контролировали Виталий Жуков и Андрей Рогоза.

Напомню, что дело слушают в Соломенском райсуде Киева. Туда его передала апелляционная палата антикоррупционного суда, так как считает, что дело неподсудно ВАКС.

Обвинение Гладковскому-младшему слушается единолично судьей Екатериной Застрожниковой.