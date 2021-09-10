В суде зачитали обвинение Гладковскому-младшему
Источник:NABU Daily by Олег Новіков
Сина колишнього першого заступника секретаря Ради з національної безпеки та оборони Ігоря Гладковського обвинувачують в одержанні хабаря. Гроші він взяв за вплив через свого батька на генерального директора "Укрспецекспорту".
Журналист Олег Новиков напомнил, что дело Гладковского-младшего слушают в Соломенском районном суде Киева. Обвинение подозреваемому прокурор зачитал 10 сентября.
Ранее У ВАКС забрали дело Гладковского-младшего
Обвинение Гладковскому-младшему
Игоря Гладковского – сына бывшего первого заместителя секретаря СНБО Игоря Гладковского – обвиняют в получении взятки в размере 950 тысяч гривен.
Деньги он взял из-за влияния через своего отца на генерального директора "Укрспецэкспорта". Это было нужно, чтобы компания предоставила беспроцентную возвратную финансовую помощь в сумме 7 миллионов гривен Житомирскому бронетанковому заводу.
А завод соответственно эти деньги должен был перечислить фирме "Оптимумспецдеталь", которую контролировали Виталий Жуков и Андрей Рогоза.
Напомним, ранее апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда передала дело в Соломенский суд, так как считает, что оно неподсудно ВАКС. Обвинение Гладковскому-младшему слушает единолично судья Екатерина Застрожникова.
Дело Жукова: известно
- Самого Жукова, которого обвиняли в предоставлении взятки Гладковскому-младшему, освободили от уголовной ответственности. Основанием стало истечение сроков давности по делу.
- Однако его все же будут судить – за организацию уклонения от уплаты налогов.
Текст сообщения Олега Новикова:
Гладковскому-младшему зачитали обвинение
Сына бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игоря обвиняют в получении неправомерной выгоды в 950 тысяч гривен за влияние через своего отца на генерального директора "Укрспецэкспорта". Влияние было с целью предоставления "Укрспецэкспорту" беспроцентного возвратной финансовой помощи в сумме 7 миллионов гривен Житомирскому бронетанковому заводу. В свою очередь завод эти деньги должен был перечислить фирме "Оптимумспецдеталь", которую контролировали Виталий Жуков и Андрей Рогоза.
Напомню, что дело слушают в Соломенском райсуде Киева. Туда его передала апелляционная палата антикоррупционного суда, так как считает, что дело неподсудно ВАКС.
Обвинение Гладковскому-младшему слушается единолично судьей Екатериной Застрожниковой.