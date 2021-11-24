Об этом в эфире 24 канала рассказал председатель правления Фонда DEJURE Михаил Жернаков. По его мнению, с июля 2020 года Украина сделала значительное продвижение в судебной реформе.
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Хотя процесс реформирования помог получить деньги от МВФ – никаких гарантий, что он пройдет успешно пока нет. Коррумпированные украинские судьи всячески препятствуют этому.
Как отметил Жернаков, по крайней мере половину в конкурсной комиссии, которая должна очистить важнейшие органы судебной власти, составляют недобродетельные судьи. Они пытаются всячески воспрепятствовать оценке и реформированию Высшей квалификационной комиссии судей и Высшего совета правосудия.
То есть, судебная мафия не прекращает попыток этот процесс саботировать. Несмотря на то, что МВФ нам выделил деньги.
Жернаков: Важно не поддаваться
По неофициальной информации, сейчас в Высшем совете правосудия думают изменить уже внедренные законы касательно оценки и реформирования ВККС и ВСП – важнейших органов правосудия. Поэтому важно, чтобы политическая власть не подверглась на провокации судебной мафии.
"Фактически они хотят нивелировать эти законы и сделать проверки неэффективными", – подытожил Жернаков.
Жернаков рассказал о препятствиях судебной реформе: смотрите видео
Судебная реформа в Украине: последние новости
- В начале сентября Совет судей Украины не смог выбрать 3 членов Этического совета, который должен оценивать на добродетель членов и кандидатов в Высшую квалификационную комиссию судей. Таким образом, проведение судебной реформы заблокировали.
- Уже 23 октября Совет судей выбрал кандидатов в первый состав Этического совета по своей квоте. Он направил их в Высший совет правосудия. То есть судебную реформу разблокировали.
- В Украине 9 ноября сформировали первый состав Этического совета. Он будет устанавливать соответствие кандидата на должность члена Высшего совета правосудия критериям профессиональной этики и добродетели.