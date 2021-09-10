Судебная реформа началась, но 13 сентября ее попытаются сорвать, – ГПК

Проведение в Украине судебной реформы предусматривает создание этического совета. Международные эксперты назначили свою половину ее членов, однако Совет судей может попытаться сорвать реформу, не делегировав своих представителей.

Уже вскоре состоится заседание Совета судей. На нем, по информации Центра противодействия коррупции, "судейская мафия планирует срыв судебной реформы".

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Требования по судебной реформе

Судебная реформа предусматривает создание Этического совета – независимого органа, который будет оценивать добропорядочность членов и кандидатов в Высший совет правосудия.

В состав Этического совета по закону должны войти 6 человек:

3 представителей предлагает Совет судей Украины;

еще 3 – международные организации, с которыми Украина сотрудничает в области предотвращения коррупции.

Международные партнеры определились с представителями

В ГПК отметили, что международники подали список из 6 человек, 3 из которых назначит Высший совет правосудия. У них всех безупречная деловая репутация, авторитет, а также международный опыт в государственных делах, расследованиях в области борьбы с коррупцией.

К слову, международные эксперты имеют решающий голос при принятии решений этическим советом.

Совет судей может сорвать реформу

В то же время, добавили в Центре противодействия коррупции, Совет судей Украины собирается в нарушение закона не делегировать в Этический совет своих представителей. А это в итоге может привести к блокированию реформы.

Эксперт ЦПК Галина Чижик подчеркнула, что есть надежда, что Совет судей все же выберет делегатов на ближайшем заседании, как того и требует закон.

Члены Совета судей обязаны выполнить закон, даже если он им не нравится, иначе пусть слагают свои полномочия. Если Совет судей не изберет в Этический совет людей, значит судебная мафия срывает реформу,

– отметила она.

Ближайшее заседание Совета судей запланировано на 13 сентября. Оно начнется в 9:30 в Киеве.

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