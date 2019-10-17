Судебная реформа Зеленского: иностранные послы раскритиковали некоторые положения документа

К руководству Украины обратились послы Великобритании, Канады, Германии и Европейского союза, а также гендиректор ЕБРР. Всех их встревожили отдельные положения проекта закона о судебной реформе, за который проголосовала Верховная Рада 16 октября и который инициировал президент Владимир Зеленский.

Так, на вышеупомянутый законопроект отреагировали:

– посол ЕС Матти Маасикас,

– посол Великобритании Мелинда Симмонс,

– посол Канады Роман Ващук,

– генеральный директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне;

– посол ФРГ Анка Фельдгузен.

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Обратились они к:

– премьер-министру Украины Алексею Гончаруку,

– руководителю Офиса Президента Андрею Богдану,

– генпрокурору Руслану Рябошапке,

– первому заместителю главы Верховной Рады Руслану Стефанчуку,

– главе Комитета ВР по вопросам правовой политики Ирине Венедиктовой,

– председателю Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Денису Монастырскому.

Представители иностранных государств и международных институций, в частности, отметили, что в целом, они одобряют и поддерживают высокий уровень амбиций, который демонстрирует новое правительство Украины, пишет "Судебно-юридическая газета".

"Мы разделяем Ваше мнение, что судебная реформа лежит в основе успешной трансформации Украины и что независимая, подотчетная, профессиональная и эффективная судебная власть имеет первостепенное значение. В этом контексте мы приветствуем Ваше намерение продолжить судебную реформу, в том числе путем активизации органов судебной власти, а также дисциплинарной и этической составляющей судебной власти", – подчеркивают они.

Кроме того, послы Великобритании, Канады, Германии и Европейского союза, а также гендиректор ЕБРР одобряют, что вышеупомянутый проект закона предусматривает привлечение международных экспертов к процессам отбора и этическому надзору за судьями.

Мы понимаем, что этот проект закона является одним из шагов более длительной судебной реформы, и он является сильной, политической, крайне важной задачей для стремительной реформы. Мы также признаем, что проект закона был усовершенствован во время подготовки ко второму чтению,

– добавляют представители иностранных государств и международных институций.

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В то же время они выразили обеспокоенность относительно некоторых пунктов документа. По их словам, аналогичные беспокойство недавно выразил также генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич.

Итак, основные замечания дипломатов касаются:

Повторного отбора судей Верховного суда и сокращение его количества без четкой процедуры и в непонятный срок. По их мнению, любое сокращение судей Верховного Суда должен предшествовать пересмотр норм юрисдикции суда и укомплектования надлежащим штатом судов низших инстанций. Это, со своей стороны, обеспечивает независимое выполнение судьей его полномочий. Подчинение новой Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) нереформированной Высшему совету правосудия (ВРП). По их мнению, это препятствует ВККС эффективно выполнять свои функции. Кроме того, такое подчинение должно произойти только после реформирования ОРУ; Полномочий комиссий. Иностранные дипломаты считают, что следует пересмотреть для обеспечения ихнои эффективности требования о создании конкурсной комиссии по отбору членов ВККС и Комиссии по вопросам добропорядочности и этики при ВРП, включительно с условиями участия и привлечения международных экспертов.

Мы хотели бы встретиться с Вами, чтобы выяснить, почему некоторые из наших вопросов относительно этого законопроекта могут иметь большие риски для реформы, которую предложило правительство. Мы также хотели бы обсудить возможные альтернативные решения, которые бы поддерживали темп реформы, который определило правительство, избегая некоторых осложнений. Мы также рекомендуем вам сотрудничать с Венецианской комиссией для полного обеспечения соответствия закона нашим общим ценностям,

– подытожили в своем обращении послы Великобритании, Канады, Германии и Европейского союза, а также гендиректор ЕБРР.

Обращение представителей иностранных государств и международных институтов к руководству Украины относительно законопроекта о судебной реформе,

Что известно про новый проект закона о судебной реформе

Изменения в законы о судейских органах Верховная Рада приняла во втором чтении 16 октября. Инициировал документ Президент Украины Владимир Зеленский.

Президентский проект закона предлагает сразу несколько законодательных изменений:

Изменения в закон о люстрации:

Законопроект предполагает расширение действия закона об очищении власти на лиц, которые в период с 21 ноября 2013-го до 19 мая 2019-го в течение одного года и более занимали должности председателя Высшей квалификационной комиссии судей, главы Государственной судебной администрации и их заместителей. Уменьшение количества судей Верховного Суда Украины:

Принятый проект закона предусматривает уменьшение максимально возможного количества судей Верховного суда с двухсот до сотни. Изменение состава Высшей квалификационной комиссии судей:

Отныне количество членов ВККС уменьшится с 16 до 12. Всех их будет назначать на 4 года Высший совет правосудия по результатам конкурса. Зато раньше по несколько членов выбирали по результатам съездов судей, представителей юридических высших учебных заведений, адвокатов, а также омбудсмен и председатель Государственной судебной администрации. Основания для увольнения членов Высшей квалификационной комиссии судей:

Новый закон определяет следующие основания для увольнения члена ВККС: собственное заявление об увольнении, неспособность исполнять полномочия, несоответствие требованиям к члену комиссии, нарушение требований в сфере предотвращения коррупции, прогулы в течение месяца, пренебрежение обязанностями. Кроме того, все граждане получат право на обращение с жалобой о совершении дисциплинарного нарушения.

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В пояснительной записке к законопроекту Руслан Рябошапка, который на момент его регистрации был заместителем председателя Офиса Президента, подчеркнул, что его целью является комплексное урегулирование вопросов организации деятельности ВККС и ОРУ.