Если бы Трамп не выиграл выборы, было бы достаточно доказательств, чтобы его осудить, спецпрокурор

Если бы Дональд Трамп не выиграл президентские выборы в ноябре 2024 года, министерство юстиции США имело бы достаточно доказательств, чтобы осудить его за попытку помешать результатам выборов 2020 года. Их следствие изложило на 137 страницах отчета.

Документ опубликовал специальный прокурор Джек Смит во вторник, 14 января. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Washington Post.

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Закрытие дела не уменьшает тяжести преступлений Трампа, – спецпрокурор

В августе 2023 года спецпрокурор добился выдвижения Трампу обвинения. Однако, политик не признал себя виновным.

Адвокаты политика подавали апелляцию за апелляцией, затягивая судебный процесс. А после его победы на выборах в ноябре 2024 года дело закрыли.

Хотя мы не смогли передать дела, которые мы обвинили, в суд, я считаю, что наша команда отстаивала вопрос верховенства права,

– написал спецпрокурор Смит.

На 137 опубликованных страницах спецпрокурор описал разоблачительные доказательства, которые собрал против Трампа в течение двух лет расследования. Он считает его человеком, который использовал свою власть, чтобы обмануть законодателей штата, активистов Республиканской партии и президентских избирателей, чтобы претендовать на победу в 2020 году.

Соответствующий документ опубликовали менее чем через час после того, как истек срок действия постановления суда о запрете его обнародования.

"Отчет является последним публичным документом об историческом обвинении министерства юстиции, которое так и не дошло до суда, а федеральное правительство отказалось от дела в ноябре (2024 года – 24 Канал) после того, как обвиняемый по уголовным делам стал избранным президентом. Положения министерства юстиции запрещают преследование действующего президента, но Смит подчеркнул в своем докладе, что закрытие дела не уменьшает тяжести преступлений, в совершении которых прокуроры обвиняют Трампа", – отмечает The Washington Post.

О чем говорится в отчете расследования дела Трампа

На 137 страницах документа описан масштаб расследования в отношении будущего президента США, все добровольные интервью с более 250 лицами, результаты обысков многочисленных электронных устройств и онлайн-записей, в частности, учетной записи Трампа в соцсетях.

Как отмечает издание, федеральный суд пока заблокировал публикацию второго тома отчета Смита, где описано вероятное неправильное обращение Трампа с секретными документами и препятствование усилиям правительства получить их.

В этой части отчета говорится о том, как Трамп якобы давил на чиновников в ключевых "шатких" штатах, чтобы они проигнорировали голосование и перебросили голоса избирателей от Байдена к Трампу, а также подали фальшивые списки избирателей. Угрожать Трамп мог и руководству министерства юстиции и вице-президенту Майку Пенсу.

Прокуроры также рассматривали обвинения будущему президенту США в нарушении Закона о восстании времен гражданской войны. Это один из немногих американских законов, который запрещает занимать выборные должности.

Так, у следствия было достаточно доказательств, чтобы доказать причастность Трампа к штурму Капитолия 6 января 2021 года, но обвинения "не имели современного прецедента".