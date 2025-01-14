Документ опублікував спеціальний прокурор Джек Сміт у вівторок, 14 січня. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на The Washington Post.

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Закриття справи не зменшує тяжкості злочинів Трампа, – спецпрокурор

У серпні 2023 року спецпрокурор домігся висунення Трампу обвинувачення. Однак, політик не визнав себе винним.

Адвокати політика подавали апеляцію за апеляцією, затягуючи судовий процес. А після його перемоги на виборах у листопаді 2024 справу закрили.

Хоча ми не змогли передати справи, які ми звинуватили, до суду, я вважаю, що наша команда відстоювала питання верховенства права,

– написав спецпрокурор Сміт.

На 137 опублікованих сторінках спецпрокурор описав викривальні докази, які зібрав проти Трампа протягом двох років розслідування. Він вважає його людиною, яка використовувала свою владу, щоб обдурити законодавців штату, активістів Республіканської партії та президентських виборців, щоб претендувати на перемогу у 2020 році.

Відповідний документ опублікували менше ніж через годину після того, як закінчився термін дії ухвали суду про заборону його оприлюднення.

"Звіт є останнім публічним документом про історичне обвинувачення міністерства юстиції, яке так і не дійшло до суду, а федеральний уряд відмовився від справи в листопаді (2024 року – 24 Канал) після того, як обвинувачений у кримінальних справах став обраним президентом. Положення міністерства юстиції забороняють переслідування чинного президента, але Сміт підкреслив у своїй доповіді, що закриття справи не зменшує тяжкості злочинів, у скоєнні яких прокурори звинувачують Трампа", – зазначає The Washington Post.

Про що йдеться у звіті розслідування справи Трампа

На 137 сторінках документа описано масштаб розслідування щодо майбутнього президента США, усі добровільні інтерв'ю з понад 250 особами, результати обшуків численних електронних пристроїв і онлайн-записів, зокрема, облікового запису Трампа в соцмережах.

Як зазначає видання, федеральний суд наразі заблокував публікацію другого тому звіту Сміта, де описано ймовірне неправильне поводження Трампа з секретними документами та перешкоджання зусиллям уряду отримати їх.

У цій частині звіту йдеться про те, як Трамп нібито тиснув на посадовців у ключових "хитких" штатах, щоб вони проігнорували голосування та перекинули голоси виборців від Байдена до Трампа, а також подали фальшиві списки виборців. Погрожувати Трамп міг і керівництву міністерства юстиції та віцепрезиденту Майку Пенсу.

Прокурори також розглядали звинувачення майбутньому президенту США у порушенні Закону про повстання часів громадянської війни. Це один із небагатьох американських законів, який забороняє обіймати виборні посади.

Так, у слідства було достатньо доказів, щоб довести причетність Трампа до штурму Капітолія 6 січня 2021 року, але звинувачення "не мали сучасного прецеденту".