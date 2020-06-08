Судебные дела Украины против России: в Минюсте назвали две ключевые проблемы
Непосредственно Министерство юстиции Украины ведет пять дел против России. Однако все они еще даже не дошли до стадии рассмотрения по существу. Ведь международные суды медленные, и не только из-за коронавируса, а если и примут решение, то выполнить его не так уж и просто.
О том, какая сейчас ситуация с исками Украины против России в международных судах и трибуналах, 7 июня рассказало "Радио Свобода" украинский министр юстиции Денис Малюська.
Обратите внимание Украина обвинила Россию в отсутствии конструктивности касаемо нормандского формата
Министерство юстиции Украины ведет 5 дел против России
- Министр отметил, что Минюст отвечает за 5 дел Украины против России в Европейском суде по правам человека.
- Но есть и другие дела: в МИД, "Нафтогазе", "Ощадбанке" и "Приватбанке" (относительно потерянных активов в оккупированных Крыму и ОРДЛО).
Две ключевые проблемы судов Украины против России
Медлительность международного судопроизводства
- "Суды в международных юрисдикциях работают даже медленнее, чем украинские национальные суды. Мы жалуемся на медлительность наших судов, но, поверьте, в международных – это еще медленнее происходит", – пояснил Малюська.
- Он отметил, что сейчас во всех делах ситуация на стадии рассмотрения приемлемости жалобы, рассмотрение по существу даже не начиналось. А из-за пандемии коронавируса рассматривать дела стали еще дольше.
Заметим, что в феврале 2020 Малюська уже говорил о том, что Минюст имеет 5 исков против России. И все они находились тогда также на стадии определения принадлежности – может ли суд их рассматривать.
Сложность выполнения решений
- Даже в случае победы украинской компании ("Нафтогаза" или "Ощадбанка") в международном суде против Российской Федерации добиться выполнения судебного решения будет непросто.
- Проблема – и не только Украины – в том, что "нет активов по миру, на которых можно было бы нормально сделать взыскание; соответственно, у нас огромные, миллиардные правовые требования к России, которые мы не можем выполнить".
Многие бегают по миру, пытаются взыскать средства с России. Найти что-то, что можно было бы у них отобрать и удовлетворить требования – крайне сложно,
– подчеркнул Денис Малюська.
Не лишним будет напомнить о наиболее значимых победах Украины 2019: читайте в материале 24 канала.