Безпосередньо Міністерство юстиції України веде п'ять справ проти Росії. Однак усі вони ще навіть не дійшли до стадії розгляду по суті. Адже міжнародні суди повільні, і не тільки через коронавірус, а коли й приймуть рішення, то виконати його не так вже й просто.

Про те, яка зараз ситуація з позовами України проти Росії в міжнародних судах і трибуналах, 7 червня розповів "Радіо Свобода" український міністр юстиції Денис Малюська.

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Міністерство юстиції України веде 5 справ проти Росії

Міністр наголосив, що Мін'юст відповідає за 5 справ України проти Росії у Європейському суді з прав людини.

Але є й інші справи: у МЗС, "Нафтогазу", "Ощадбанку" та "Приватбанку" (щодо втрачених активів в окупованих Криму та ОРДЛО).

Дві ключові проблеми судів України проти Росії

Повільність міжнародного судочинства

" Суди в міжнародних юрисдикціях працюють навіть повільніше, ніж українські національні суди . Ми скаржимося на повільність наших судів, але, повірте, в міжнародних – це ще повільніше відбувається", – пояснив Малюська.

. Ми скаржимося на повільність наших судів, але, повірте, в міжнародних – це ще повільніше відбувається", – пояснив Малюська. Він наголосив, що наразі в усіх справах ситуація на стадії розгляду прийнятності скарги, розгляд по суті навіть не розпочинався. А через пандемію коронавірусу розгляд справ став ще довшим.

Зауважимо, у лютому 2020 Малюська вже говорив про те, що Мін'юст має 5 позовів проти Росії. Й усі вони перебували тоді також на стадії визначення належності – чи може суд їх розглядати.

Складність виконання рішень

Навіть у разі перемоги української компанії ("Нафтогазу" чи "Ощадбанку") в міжнародному суді проти Російської Федерації досягти виконання судового рішення буде непросто .

. Проблема – і не лише України – у тому, що "немає активів по світу, на яких можна було б нормально зробити стягнення; відповідно, у нас величезні, мільярдні правові вимоги до Росії, які ми не можемо виконати".

Багато хто бігає по світу, намагається стягнути кошти з Росії. Знайти щось, що можна було б у них відібрати й задовольнити вимоги – вкрай складно,

– наголосив Денис Малюська.

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