Судей Стерненко по "делу об 1 патроне " все же уволили

10 июня 2021 , 14:12
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Телеграм Сергея Стерненко

Высший совет правосудия уволил двух судей из коллегии, принимавшей решение в отношении Сергея Стерненко и Руслана Демчука по делу об "1 патроне". Перед тем они написали заявление об отставке.

Так, судей Одесского апелляционного суда Альбину Кабегроб и Вадима Прибылова уволили.

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Отставка судей

Служители Фемиды сами написали заявление на увольнение. Их рассмотрел ВСП.

Стерненко отмечал, что на судей могли давить. Активист предположил, что от них требовали заключить его в тюрьму, однако судьи "совершили беспредел меньше", присудив год условно.

Что известно о деле Стерненко

  • Активиста приговорили в феврале к более 7 годам тюрьмы с конфискацией имущества. Дело касалось похищения экс-депутата районного совета Сергея Щербича. Следствие убеждало, якобы Стерненко похитил чиновника, чтобы забрать у него 300 гривен.
  • После оглашения приговора по всей Украине вспыхнули масштабные протесты в поддержку активиста.
  • Сам Стерненко назвал дело политизированным. Поэтому его адвокаты подали на апелляцию.
  • Уже 9 апреля Одесский апелляционный суд изменил меру пресечения активисту и отправил его из СИЗО под круглосуточный домашний арест. Впоследствии, 31 мая Стерненко оправдали.
  • Правда, активиста признали виновным по статьям о незаконном обращении с оружием и похищении человека. Фактически ему дали 1 год условного за хранение 1 патрона. Это решение принимали именно эти судьи, которых уволили.
  • Стерненко не согласился с решением суда, поэтому будет обжаловать его в Верховном суде.
  • Также суд оправдал соратника Стерненко Руслана Демчука.

Дело Стерненко / инфографика 24 канала

Автор: Ольга Музика