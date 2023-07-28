Главе ГСА Сальникову назначили денежный залог, – ВАКС

Высший антикоррупционный суд 28 июля назначил главе Государственной судебной администрации Алексею Сальникову денежный залог. Так, судья может внести 805 200 гривен, как альтернативу мере пресечения.

Этот залог должны быть внесены в течение 5 дней. В то же время в случае внесения этих средств на Сальникова возложат несколько дополнительных обязательств.

Интересно Дело в отношении обнаружившего российский паспорт у судьи журналиста "Схем" закрыли после огласки

Сальникову назначили денежный залог

Следует отметить, что САП просила назначить для Сальникова залог в размере 1,07 миллиона гривен, поскольку зарплата главы Государственной судебной администрации за последние 3 года составила более 3,5 миллиона гривен. Однако суд все же сократил сумму, которую может, как альтернативу мере пресечения, внести Сальников.

Несмотря на это, суд также постановил возложить несколько дополнительных обязанностей на Сальникова, если он внесет залог.

В частности, глава Государственной судебной администрации должен:

прибывать в орган досудебного расследования, прокурора, следственного суда по первому требованию;

не оставлять Киев без разрешения детектива или прокурора;

сообщать детективу или прокурору об изменении места своего проживания или работы;

воздерживаться от общения с определенными в определении суда лицами;

сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти все паспорта для выезда за границу, другие документы, предоставляющие право на въезд в Украину и выезд из Украины;

носить электронное средство контроля.

Эти обязанности должны иметь дети до 24 сентября 2023 года. Сейчас досудебное расследование в отношении судьи Сальникова продолжается.

В то же время Сальников пообещал, что не будет скрываться и влиять на свидетелей, а также он готов занимать проактивную позицию, чтобы опровергнуть все упреки в его сторону.

Что известно о деле Алексея Сальникова