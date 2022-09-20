Заместителю председателя Верховного Суда, у которого обнаружили паспорт россии, не смогли выразить недоверие
Источник:Кассационный хозяйственный суд
Заместителю главы Верховного Суда Богдану Львову, который оказался гражданином россии, не смогли выразить недоверие. Большинство судей Кассационного хозяйственного суда (КХС) в составе Верховного Суда не поддержали внесение в повестку дня вопроса о выражении доверия или недоверия Львову.
Сообщается, что соответствующее собрание состоялось в понедельник, 19 сентября. Инициатором и председателем собрания был сам глава КХС Богдан Львов, по которому и рассматривали вопрос.
Узнайте больше Заместитель председателя Верховного суда Богдан Львов оказался гражданином россии, – "Схемы"
Инициатором и председателем собрания был Львов, у которого обнаружили паспорт россии
Судьи во время рассмотрения вопроса проголосовали против остановки автоматизированного распределения дел на судью Богдана Львова.
"По результатам собрания судей КХС ВС: судьи не поддержали включение в повестку дня рассмотрения вопроса, инициированного председателем КХС ВС относительно выражения ему доверия или недоверия как председателю суда; судьи проголосовали против остановки автоматизированного распределения дел на судью Львова Б.Ю.", – сообщили в суде.
Журналистов на собрание не допустили
"Радио Свобода" информирует, что журналистов не допустили на это собрание. Однако уже после окончания собрания двое судей – Елена Кибенко и Иван Мищенко вышли с публичным заявлением в фейсбуке, в котором осудили отказ Богдана Львова самостоятельно сложить полномочия на период официального следствия.
Сообщается, что они отметили, что он не должен инициировать подобные собрания и председательствовать на них из-за прямого конфликта интересов. Судьи подчеркнули, что Львов объявил о собрании судей только за два часа до их начала.
Судьи объявили сбор подписей для проведения нового собрания уже по инициативе коллектива суда – "для решения вопроса о досрочном увольнении судьи" с должности председателя суда.
Что известно о судье с российским паспортом
- Журналисты проекта "Схемы" обнаружили, что судья Богдан Львов имеет российское гражданство, которое получило в 90-х годах. Судья не отказался от российского паспорта, но и восстановил его в 2012 году. Сам Львов это отрицает.
- После выхода расследования Львову временно ограничили доступ к гостайне. Также общественные организации обратились к президенту Владимиру Зеленскому с призывом лишить украинского гражданства Богдана Львова.
- Ранее Богдан Львов работал судьей в Высшем хозяйственном суде под руководством Виктора Татькова и Артура Емельянова. Также он возглавлял Высший хозяйственный суд до реформы высшего (кассационного) правосудия.