Судьи и нардепы: НАПК выявило нарушения в декларациях должностных лиц на миллиард гривен

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции проверило 1 026 деклараций за 2021 год. Агенты нашли нарушения на сумму свыше 1,2 миллиарда гривен.

НАПК выявило нарушения в каждой третьей декларации, за которые предусматривают уголовную или административную ответственность. В частности, относительно 119 деклараций говорится именно о криминале и нарушениях на сумму больше 1,1 миллиона гривен.

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У каких должностных лиц ложные декларации

Среди нарушителей есть:

2 судей Конституционного Суда Украины,

2 судей высших судов,

19 народных депутатов Украины,

3 заместителей глав областных государственных администраций,

65 депутатов местных советов.

Ложные подачи на значительную сумму нашли также у народного депутата Украины, говорится о 73 миллионах гривен. У депутата Одесского облсовета НАПК выявило недостоверные сведения на 69,9 миллиона гривен. У заместителя начальника отдела ГФС Украины – на 64,6 миллиона гривен. У присяжного Хмельницкого горрайонного суда – 57,6 миллиона гривен. У депутата Одесского облсовета – 45 миллионов гривен.

Также в прошлом году нашли неподтвержденные активы на общую сумму 84,8 миллиона гривен. Из них в 11 декларациях должностных лиц есть признаки необоснованности активов.

Еще в 351 декларации НАПК выявило незначительные нарушения.

Проверки НАПК