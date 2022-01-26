Судьи и нардепы: НАПК выявило нарушения в декларациях должностных лиц на миллиард гривен
Источник:НАПК
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции проверило 1 026 деклараций за 2021 год. Агенты нашли нарушения на сумму свыше 1,2 миллиарда гривен.
НАПК выявило нарушения в каждой третьей декларации, за которые предусматривают уголовную или административную ответственность. В частности, относительно 119 деклараций говорится именно о криминале и нарушениях на сумму больше 1,1 миллиона гривен.
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У каких должностных лиц ложные декларации
Среди нарушителей есть:
- 2 судей Конституционного Суда Украины,
- 2 судей высших судов,
- 19 народных депутатов Украины,
- 3 заместителей глав областных государственных администраций,
- 65 депутатов местных советов.
Ложные подачи на значительную сумму нашли также у народного депутата Украины, говорится о 73 миллионах гривен. У депутата Одесского облсовета НАПК выявило недостоверные сведения на 69,9 миллиона гривен. У заместителя начальника отдела ГФС Украины – на 64,6 миллиона гривен. У присяжного Хмельницкого горрайонного суда – 57,6 миллиона гривен. У депутата Одесского облсовета – 45 миллионов гривен.
Также в прошлом году нашли неподтвержденные активы на общую сумму 84,8 миллиона гривен. Из них в 11 декларациях должностных лиц есть признаки необоснованности активов.
Еще в 351 декларации НАПК выявило незначительные нарушения.
Проверки НАПК
- В декларации нардепа Юрия Камельчука НАПК нашло нарушений на 6,9 миллиона гривен. Однако он убеждал, что такая проблема возникла не из-за него.
- Народный избранник Михаил Волынец солгал в своей декларации более чем на 1 миллион гривен. Эту информацию подтвердила проверка Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.
- Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции также выявило, что нардеп Артур Герасимов внес ложную информацию в декларацию. В частности, не упомянул о поместье в городе Хавеа в Испании.