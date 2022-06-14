Судьи не смогли избрать нового главу КСУ: что будет дальше

Сегодня проходили выборы Главы Конституционного Суда. Ни один кандидат в этот пост не получил необходимое количество голосов судей.

Да, 14 июня судьи должны были избрать нового председателя Конституционного суда Украины, но не смогли определиться. Ни один кандидат не набрал достаточное количество голосов.

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Как проходят выборы главы КСУ

Согласно Конституции, закону и регламенту Суда выборы главы КСУ проходят следующим образом:

Судьи тайно голосуют за конкретного кандидата.

Избранным считается кандидат, за которого проголосуют не менее 10 судей.

Впрочем, если ни один из кандидатов на должность председателя суда не получил необходимого количества голосов, как случилось сегодня, проводятся новые выборы.

Когда могут быть следующие выборы

Новые выборы должны состояться не позднее месяца с дня проведения предыдущих выборов Председателя Суда. Суд должен провести повторные выборы не позднее 15 июля 2022 года.

Скандал из КСУ

В первую очередь, Конституционный суд Украины "прославил" бывший его глава Александр Тупицкий. В январе 2021 года Государственное бюро расследований сообщило ему о подозрении в предоставлении ложных показаний и подкупе свидетеля. Затем Тупицкого начали подозревать еще и в самоуправстве. В декабре того же года США ввели санкции против Тупицкого из-за значительных коррупционных схем.

15 мая 2022 года у Александра Тупицкого истек срок полномочий . Между тем, еще 24 марта, то есть уже во время военного положения и пребывания в должности, журналисты "поймали" Тупицкого в Вене. В настоящее время он разглашен в международный розыск.

. Между тем, еще 24 марта, то есть уже во время военного положения и пребывания в должности, журналисты "поймали" Тупицкого в Вене. В настоящее время он разглашен в международный розыск. Заметим, что Владимир Зеленский хотел отстранить от должности Тупицкого еще в декабре 2020 года. В марте 2021 года Президент отменил указ беглеца Виктора Януковича за 2013 год, согласно которому Александра Тупицкого назначили на должность судьи. При этом Закон не дает президенту полномочия увольнять судей КСУ. Это могут делать только судьи КСУ, поэтому действия Президента сочли противоправными.

Интересно, что 30 декабря 2021 Конституционный Суд выплатил Тупицкому более 900 тысяч гривен "недополученных во время карантина 2020 года" средств. Всего за 2020 год Тупицкий заработал более 3,7 миллионов гривен . Средний размер зарплаты Тупицкого составил 309586,25 гривны.

Недавно в Офисе Президента заявили, что стране нужна новая судебная реформа , поскольку предыдущая сделала Конституционный суд неприкосновенным. Так что в ОП хотят переосмыслить необходимость существования Конституционного суда.



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