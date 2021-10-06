Судьи не увидели конфликта интересов в запросах Кивы о его драке в ресторане

В Печерском районном суде Киева не увидели конфликта интересов в деле Ильи Кивы. Он просил Генпрокуратуру и ГБР рассказать ему как депутату о деле, в котором он сам фигурирует.

Судья Печерского райсуда Киева Светлана Смык закрыла соответствующие протоколы. По ее мнению, в депутатских обращениях нет конфликта интересов.

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В чем суть обращения Кивы

Илья Кива зимой 2020 года присылал тогдашнему генеральному прокурору Руслану Рябошапке и временному исполняющему обязанности директора ГБР Ирине Венедиктовой обращения.

Произошло это буквально через несколько дней после открытия уголовного производства. Кива просил рассказать о деле, в котором сам фигурировал.

Впрочем, протокол об обращении к Рябошапке судья закрыла 21 января 2021 года, а к Венедиктовой – 9 сентября. По мнению судьи, в обращении Кивы нет признаков давления или злоупотребления влиянием, оно является его правом.

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