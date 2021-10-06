Суддя Печерського райсуду Києва Світлана Смик закрила відповідні протоколи. На її думку, у депутатських зверненнях немає конфлікту інтересів.

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У чому суть звернення Киви

Ілля Киви взимку 2020 року надсилав тодішньому генеральному прокурору Руслану Рябошапці та тимчасовій виконувачці обов'язків директора ДБР Ірині Венедіктовій звернення.

Сталося це буквально за кілька днів після відкриття кримінального провадження. Кива просив розповісти про справу, у якій сам фігурував.

Втім, протокол про звернення до Рябошапки суддя закрила 21 січня 2021 року, а до Венедіктової – 9 вересня. На думку судді, у зверненні Киви немає ознак тиску або зловживання впливом, а є його правом.

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