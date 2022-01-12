Судьи Шевченковского райсуда Запорожья развлекались под "российский блатняк"

В Запорожье судьи местного районного суда отдыхали под музыку исполнителей из государства-агрессора. Они даже пели "русский блатняк".

Видеоролик с развлечениями запорожских судей под российскую музыку в сети обнародовал Сергей Стерненко.

Читайте также "Татаровы" и "вовки" будут кататься в Ростов-на-Дону, – Шабунин

Судьи и "русский блатняк"

А это судьи Шевченковского районного суда города Запорожья. Под русский блатняк развлекаются,

– подписал видео Стерненко.

Он отметил, что событие произошло в день работников суда, вероятно, 15 декабря 2021 года.

На обнародованных кадрах служители Фемиды в одном из заведений Запорожья пели русские песни и плясали под них.

Стерненко подчеркнул, что это одна из тысяч причин, почему Украина нуждается в немедленной судебной реформе с участием международных экспертов.

Как запорожские судьи развлекались под "русский блатняк": смотрите видео

Украинцы слушают русское: печальная статистика

Музыкальный сервис Apple Music ранее назвал как популярнейших исполнителей мира, так и хиты, которые чаще всего слушали в украинских регионах.

Список, правда, отрицательно поражает. В сотню самых популярных песен, которые слушали украинцы в 2021 году, можно услышать только пятерых украинцев. Однако четыре песни из пяти – на русском языке, только одна – на украинском.