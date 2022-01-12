Відеоролик з розвагами запорізьких суддів під російську музику у мережі оприлюднив Сергій Стерненко.

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Судді та "російський блатняк"

А це судді Шевченківського районного суду міста Запоріжжя. Під російський блатняк розважаються,

– підписав відео Стерненко.

Він зазначив, що подія відбулася у день працівників суду, ймовірно, 15 грудня 2021 року.

На оприлюднених кадрах служителі Феміди в одному з закладів Запоріжжя співали російські пісні та танцювали під них.

Стерненко наголосив, що це є однією із тисяч причин, чому Україна потребує негайної судової реформи за участі міжнародних експертів.

Як запорізькі судді розважалися під "російський блатняк": дивіться відео

Українці слухають російське: сумна статистика

Музичний сервіс Apple Music раніше назвав як найпопулярніших виконавців світу, так і хіти, які найчастіше слухали в українських регіонах.

Список, щоправда, негативно вражає. У сотню найпопулярніших пісень, які слухали українці у 2021 році, можна почути лише п'ятьох українців. Проте чотири пісні із п'яти – російською мовою, лише одна – українською.