Судили за разгон Евромайдана: решили восстановить в должности экс-заместителя начальника ГУ МВД

Окружной административный суд Киева принял решение восстановить в должности ранее судимого за разгон палаточного городка Евромайдана Эдуарда Гребенюка. Говорится о должности заместителя начальника Главного управления МВД в Одесской области.

Соответствующее решение принял Окружной административный суд Киева. Это случилось 11 августа.

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Осужденного до 3 лет Гребенюка ОАСК восстановил в должности

ОАСК принял решение восстановить Эдуарда Гребенюка в должности. Более того, в суде решили, что Гребенюк не способствовал узурпации власти Януковичем, а также – не нарушал прав и свобод людей.

ОАСК решил, что:

он был уволен из МВД незаконно;

безотлагательно восстановить его в должности;

выплатить полковнику 680 тысяч гривен "за вынужденный прогул";

удалить сведения о Эдуарде Гребенюке из реестра люстрированных.

Предварительно известно, что во время Евромайдана он был заместителем начальника ГУ МВД – начальником милиции общественной безопасности в Черниговской области. С мая по октябрь 2014 года – на аналогичной должности в Одесской области.

Судили его именно за причастность к силовому разгону палаточного городка активистов Евромайдана в Чернигове 25 ноября 2013 года.

Коротко о деле Гребенюка