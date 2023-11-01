Пожизненное и по 30 лет тюрьмы: оккупанты в Донецкой области незаконно судили военных Украины

Оккупанты продолжают устраивать судилища над украинскими военными. В частности, на временно оккупированной части Донецкой области заключили в тюрьму троих бойцов по надуманным статьям, о чем рассказал омбудсмен нашего государства.

В среду, 1 ноября, уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец констатировал, что состоялся очередной незаконный "суд" оккупантов, перед которым предстали граждане Украины. Он отметил, что эти так называемые "приговоры" не признает весь цивилизованный мир.

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Судилище над украинцами на оккупированном Донбассе

Как отметил чиновник, захватчики отправили на пожизненное заключение начальника службы радиационной, химической и биологической защиты Олега Колмычевского.

Также к 30 годам за решеткой приговорил квазисуд оккупантов двух бойцов 56-й отдельной мотопехотной бригады. Собственно, речь идет о гранатометчике Дмитрии Добровольском и наводчике Александре Ромашине.

Принятые "приговоры" так называемыми "судами" квазиобразований, типа "ДНР", являются грубым нарушением Третьей Женевской конвенции в части права пленных на справедливый суд и недопущение пыток. Судилища можно считать военным преступлением,

– констатировал Лубинец.

Кроме того, уполномоченный по правам человек акцентировал, что Донецкая область является частью Украины в международно-признанных границах, на них распространяется юрисдикция украинских судов. И только украинские суды имеют право осуществлять правосудие на этой территории.

Мировое сообщество должно усилить давление на агрессора, чтобы прекратить практику осуждения фейковыми судами украинских граждан. Россия должна освободить всех украинцев, незаконно заключенных на временно оккупированных территориях и России.

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