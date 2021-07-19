Похищенный судья Чаус находится под контролем разведки Минобороны, – Бутусов

Юрий Бутусов утверждает, что похищенного в Молдове судью Николая Чауса якобы удерживает главное управлением разведки Минобороны. Операцию якобы контролирует Офис Президента.

Журналист Юрий Бутусов отметил, что через несколько месяцев после похищения, Чауса не передали в Национальное антикоррупционное бюро. При этом судья публикует в сети видеообращение и не контактирует с детективами.

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Чаус может дать определенные показания

Детективы НАБУ уже 3 месяца ищут Чауса в Украине. Подали запрос в ГУР с просьбой предоставить информацию о действиях сотрудников, фигурирующих в молдавском деле о похищении судьи.

Бутусов говорит, что судью Чауса не выдают НАБУ, потому что он может дать определенные показания. Например, о том, как он во время каденции Порошенко сбежал за границу, а также и о том, как его похитили из Молдовы уже во время президентства Владимира Зеленского.

По данным наших источников, Чаус находится под контролем ГУР МО. Вся эта операция управляется, конечно, Офисом Президента,

– написал Бутусов.

Власти хотят забрать дело в НАБУ, – Бутусов

Журналист считает, что власть пытается забрать дело Чауса в НАБУ и передать его СБУ. Последнюю службу Бутусов описывает как подконтрольную Зеленскому.

Поэтому Чауса якобы могут вскоре "задержать возле границы Украины" с материалами, которые позволят открыть против него дело о шпионаже. Такие вещи должна расследовать контрразведка СБУ.

Что известно о похищении Чауса