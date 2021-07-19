Похищенный судья Чаус находится под контролем разведки Минобороны, – Бутусов
Источник:фейсбук Юрия Бутусова
Юрий Бутусов утверждает, что похищенного в Молдове судью Николая Чауса якобы удерживает главное управлением разведки Минобороны. Операцию якобы контролирует Офис Президента.
Журналист Юрий Бутусов отметил, что через несколько месяцев после похищения, Чауса не передали в Национальное антикоррупционное бюро. При этом судья публикует в сети видеообращение и не контактирует с детективами.
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Чаус может дать определенные показания
Детективы НАБУ уже 3 месяца ищут Чауса в Украине. Подали запрос в ГУР с просьбой предоставить информацию о действиях сотрудников, фигурирующих в молдавском деле о похищении судьи.
Бутусов говорит, что судью Чауса не выдают НАБУ, потому что он может дать определенные показания. Например, о том, как он во время каденции Порошенко сбежал за границу, а также и о том, как его похитили из Молдовы уже во время президентства Владимира Зеленского.
По данным наших источников, Чаус находится под контролем ГУР МО. Вся эта операция управляется, конечно, Офисом Президента,
– написал Бутусов.
Власти хотят забрать дело в НАБУ, – Бутусов
Журналист считает, что власть пытается забрать дело Чауса в НАБУ и передать его СБУ. Последнюю службу Бутусов описывает как подконтрольную Зеленскому.
Поэтому Чауса якобы могут вскоре "задержать возле границы Украины" с материалами, которые позволят открыть против него дело о шпионаже. Такие вещи должна расследовать контрразведка СБУ.
Что известно о похищении Чауса
- Чаус работал судьей Днепровского районного суда Киева.
- В 2016 году его задержали на получении взятки в 150 тысяч долларов. После этого он бежал в Молдову.
- В апреле 2021 года появилась информация, что экс-судью якобы похитили.
- В мае Чаус записал видеообращение, в котором отметил, что похитили его якобы ранее.
- Впоследствии беглый судья обнародовал обращение, в котором обвинил НАБУ в предвзятом отношении.
- Ведомство отметило, что Чаус таким образом пытается незаконно изменить подследственность расследования его дела о взятке.