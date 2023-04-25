Судья ОАСК Аблов пытается уйти в отставку с пожизненной зарплатой в 100 000 гривен, – ГПК

Судья скандального Окружного административного суда Киева Евгений Аблов через Высший совет правосудия пытается уйти в отставку, избежав увольнения. Это сбережет ему выплаты от государства – около 100 000 гривен в месяц.

Кстати, это тот самый Аблов, который приезжал в суд на золотом "Порше" и получил подозрение в создании преступной организации и захвате власти – так называемая дело "пленок Волка".

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Заявление Аблова об отставке Высший совет правосудия намерен рассмотреть уже в этот четверг, 27 апреля. И это при том, что Аблов находится на скамье подсудимых в ВАКС, где его обвиняют в коррупционных преступлениях,

– сообщили в Центре противодействия коррупции.

Аблов хочет покинуть пост с почестями

Если члены ВРП удовлетворят заявление об отставке, Аблов избежит позорного увольнения из-за нарушений и фактически оставит должность судьи с почестями и значительными выплатами от государства, а это около 100 000 гривен в месяц.

Более того, такие действия ВРП откроют возможность для всех судей скандального ОАСК избежать увольнения, обеспечить себе пожизненную пенсию и еще иметь иммунитет от правоохранителей, ведь судью в отставке также невозможно задержать без разрешения ВРП.

При этом в дальнейшем отмена отставки и выплат для таких судей возможна только в случае их привлечения к уголовной ответственности.

Реакция должна быть соответствующей

В ГПК призвали ответственные органы содействовать решению проблемы.

В частности, СРП – остановить рассмотрение вопроса отставки судей до рассмотрения дисциплинарных жалоб по ним.

А Верховную Раду – предоставить СРП право временно рассматривать жалобы относительно судей до создания службы дисциплинарных инспекторов.

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