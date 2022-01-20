Судья, объявивший меру пресечения Порошенко, ушел в отпуск
20 января 2022 , 20:40Читати новину українською
Источник:"Украинская правда"
В Печерском райсуде Киева заявили, что следственный судья Алексей Соколов 20 января находится в отпуске. Именно он избрал меру пресечения для пятого президента Петра Порошенко.
Прямо сейчас судья в отпуске. Об этом заявил пресс-секретарь суда Виталий Чергавый.
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Сегодня судья находится в отпуске. Прямо сейчас в отпуске. Что будет завтра, я комментировать не могу, завтра будет завтра,
– сказал он.
Причину и продолжительность отпуска судьи он не назвал. По его словам, такую информацию могут предоставить только в ответ на письменный запрос.
Что известно о судье Соколове
- Алексея Соколова на должность судьи в 2017 году назначил сам пятый президент Украины Петр Порошенко. Судья в 2019 году получил негативное заключение Общественного совета добропорядочности.
- Согласно данным фондации DEJURE, судья Алексей Соколов не вовремя декларировал пользование двумя автомобилями – Hyundai Sonata и Toyota Land Cruiser.
- Соколов также принимал сомнительные решения в пользу представителей судебной системы.
- Как сообщали СМИ, судья в 2021 году получал не менее 130 тысяч гривен зарплаты ежемесячно. В сентябре – 147 тысяч гривен, октябре и ноябре – более 130 тысяч гривен.
Суд над Порошенко: основное
- Пятому президенту Петру Порошенко в Печерском суде Киева 19 января избрали меру пресечения в виде личного обязательства. Его подозревают в госизмене по делу закупки угля с оккупированных территорий.
- Согласно решению суда, пятый президент должен сдать все свои паспорта и не покидать территорию Украины. Также политик должен прибывать по первому требованию следователей.
- Порошенко также должен сообщать об изменении места жительства. В случае, если пятый президент не будет соблюдать условия меры пресечения, ее могут изменить на более жесткую.
- Печерский районный суд Киева, кроме всего, арестовал и имущество Петра и Марины Порошенко.
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