Судья отклонил ходатайство адвокатов о взятии Виктора Медведчука на поруки
Судья Печерского райсуда отклонил ходатайство адвокатов нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука. Они требовали взять кума Путина на поруки.
Источник:24 канал
Соответствующее решение приняли 13 мая на заседании Печерского районного суда, председательствует на котором Вячеслав Пидпалый.
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Интересно, что сразу 40 народных депутатов ОПЗЖ обратились в суд с заявлениями о готовности взять на поруки Виктора Медведчука.
Заседание по делу Медведчука
Меру пресечения Виктору Медведчуку по делу о госизмене начали избирать 13 мая. Перед заседанием Медведчук заявил, что все его счета заблокированы, поэтому он не может заплатить такой залог. В то же время политик отметил, что у него есть "много друзей, которые могут внести деньги".
Под судом собрались десятки молодых людей спортивного телосложения. Также возле суда находится руководитель охранной фирмы "Шторм", которая охраняет Медведчука и его дом. Правопорядок возле суда обеспечивают полиция и Нацгвардия.
В чем обвиняют Медведчука
- Главу партии ОПЗЖ и кума Путина Виктора Медведчука подозревают в государственной измене. Все из-за деятельности предприятия, которое подчинено нардепу.
- По данным следователей, предприятие занималось разграблением национальных ресурсов в украинском Крыму. Также следствие утверждает, что Медведчук передавал данные о ВСУ через Тараса Козака россиянам.
- 11 мая контрразведка СБУ пришла с обысками в дом Медведчука и офисы ОПЗЖ и общественной организации "Украинский выбор". Немного погодя кум Путина явился в Офис генпрокурора и заявил, что ознакомился с подозрением.
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