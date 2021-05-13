Судья Печерского райсуда отклонил ходатайство адвокатов нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука. Они требовали взять кума Путина на поруки.

Соответствующее решение приняли 13 мая на заседании Печерского районного суда, председательствует на котором Вячеслав Пидпалый.

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Интересно, что сразу 40 народных депутатов ОПЗЖ обратились в суд с заявлениями о готовности взять на поруки Виктора Медведчука.

Заседание по делу Медведчука

Меру пресечения Виктору Медведчуку по делу о госизмене начали избирать 13 мая. Перед заседанием Медведчук заявил, что все его счета заблокированы, поэтому он не может заплатить такой залог. В то же время политик отметил, что у него есть "много друзей, которые могут внести деньги".

Под судом собрались десятки молодых людей спортивного телосложения. Также возле суда находится руководитель охранной фирмы "Шторм", которая охраняет Медведчука и его дом. Правопорядок возле суда обеспечивают полиция и Нацгвардия.

Интересно! Ранее в Офисе генерального прокурора определили размер залога для кума Путина Виктора Медведчука. Он составляет свыше 300 миллионов гривен. Такая сумма, как объяснили в Офисе генпрокурора, составляет примерно десятую часть тех, которые могли быть разграблены.

В чем обвиняют Медведчука