Суддя Печерського райсуду відхилив клопотання адвокатів нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука. Вони вимагали взяти кума Путіна на поруки.

Відповідне рішення ухвалили 13 травня на засіданні Печерського районного суду, головуючим якого є В'ячеслав Підпалий.

Важливо Суд обирає запобіжний захід Віктору Медведчуку: онлайн-трансляція

Цікаво, що одразу 40 народних депутатів ОПЗЖ звернулися до суду з заявами про готовність узяти на поруки Віктора Медведчука.

Засідання у справі Медведчука

Запобіжний захід Віктору Медведчуку у справі про держзраду почали обирати 13 травня. Перед засіданням Медведчук заявив, що всі його рахунки заблоковані, тому він не може заплатити таку заставу. Водночас політик зазначив, що у нього є "багато друзів, які можуть внести гроші".

Біля суду зібралися десятки молодих людей спортивної статури. Також біля суду перебуває керівник охоронної фірми "Шторм", яка охороняє Медведчука і його будинок. Правопорядок біля суду забезпечують поліція і Нацгвардія.

Цікаво! Раніше в Офісі генерального прокурора визначили розмір застави для кума Путіна Віктора Медведчука. Вона складає понад 300 мільйонів гривень. Така сума, як пояснили в Офісі генпрокурора, складає приблизно десяту частину тих, цінностей, що могли бути розграбовані.