Суддя відхилив клопотання адвокатів про взяття Віктора Медведчука на поруки
Суддя Печерського райсуду відхилив клопотання адвокатів нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука. Вони вимагали взяти кума Путіна на поруки.
Джерело:24 канал
Відповідне рішення ухвалили 13 травня на засіданні Печерського районного суду, головуючим якого є В'ячеслав Підпалий.
Важливо Суд обирає запобіжний захід Віктору Медведчуку: онлайн-трансляція
Цікаво, що одразу 40 народних депутатів ОПЗЖ звернулися до суду з заявами про готовність узяти на поруки Віктора Медведчука.
Засідання у справі Медведчука
Запобіжний захід Віктору Медведчуку у справі про держзраду почали обирати 13 травня. Перед засіданням Медведчук заявив, що всі його рахунки заблоковані, тому він не може заплатити таку заставу. Водночас політик зазначив, що у нього є "багато друзів, які можуть внести гроші".
Біля суду зібралися десятки молодих людей спортивної статури. Також біля суду перебуває керівник охоронної фірми "Шторм", яка охороняє Медведчука і його будинок. Правопорядок біля суду забезпечують поліція і Нацгвардія.
У чому звинувачують Медведчука
- Голову партії ОПЗЖ та купа Путіна Віктора Медведчука підозрюють у державній зраді. Все через діяльність підприємства, яке підпорядковане нардепу.
- За даними слідчих, підприємство займалося розграбуванням національних ресурсів в українському Криму. Також слідство стверджує, що Медведчук передавав дані про ЗСУ через Тараса Козака росіянам.
- 11 травня контррозвідка СБУ прийшла з обшуками в будинок Медведчука й офіси ОПЗЖ та громадської організації "Український вибір". Трохи згодом кум Путіна явився до Офісу генпрокурора та заявив, що ознайомився з підозрою.
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