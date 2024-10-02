В Бердянске нашли мертвым судью-предателя Виталия Ломейко

На оккупированных территориях захватчики не имеют покоя. Украинские разведчики сообщили о смерти предателя во временно оккупированном Бердянске.

Возле одного из домов Бердянска 2 октября 2024 года в микрорайоне Лиски недалеко от порта взорвался автомобиль, в котором находился предатель Виталий Ломейко. Он нарушил судебную присягу и остался в городе, который оккупировали россияне.

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Что известно об этом

Ломейко был судьей Черниговского районного суда Запорожской области. Он остался в оккупированном Бердянске, нарушил присягу в условиях войны и сознательно и добровольно пошел на сотрудничество с российскими захватчиками.

Также в ГУР отметили, что Виталий Ломейко причастен к репрессиям украинцев в оккупации и военным преступлениям. Поэтому его судьба – напоминание всем предателям, которые прислуживали захватчикам.

В Бердянске взорвалось авто: смотрите видео

Ранее писали, что примерно в 06:00 в районе порта в Бердянске слышали мощный взрыв. После этого на место инцидента сразу выехали кареты скорой и спасатели.