Біля одного із будинків Бердянську 2 жовтня 2024 року у мікрорайоні Лиски неподалік порту вибухнув автомобіль, в якому перебував зрадник Віталій Ломейко. Він порушив судову присягу та залишився в місті. яке окупували росіяни.

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Що відомо про це

Ломейко був суддею Чернігівського районного суду Запорізької області. Він залишився в окупованому Бердянську, порушив присягу в умовах війни та свідомо й добровільно пішов на співпрацю з російськими загарбниками.

Також в ГУР наголосили, що Віталій Ломейко причетний до репресій українців в окупації та воєнних злочинів. Натомість його доля – нагадування усім зрадникам, що прислужували загарбникам.

У Бердянську вибухнуло авто: дивіться відео

Раніше писали, що приблизно о 06:00 в районі порту у Бердянську чули потужний вибух. Після цього на місце інциденту відразу виїхали карети швидкої та рятувальники.